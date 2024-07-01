Новопризначений посол України у Чехії Зварич розпочне свою дипмісію вже 2 липня

Новий голова посольства України у Чехії Василь Зварич офіційно розпочне свою дипломатичну місію в країні вже у вівторок, 2 липня.

Про це повідомляють Ceske Noviny, посилаючись на відділ комунікацій канцелярії президента Чехії.

Зазначається, що вірчі грамоти Зварича, а також нових послів Іспанії, Індії та Замбії прийме президент Петр Павел.

Посольство України в Чехії було без очільника з липня 2022 року, коли було звільнено з цієї посади Євгена Перебийноса. Наразі він є заступником міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

21 червня президент Володимир Зеленський звільнив Василя Зварича з посади посла України в Польщі й призначив його очільником українського зовнішньополітичного представництва у Чехії.

У Варшаві Зварич працював послом з 2022 року, але в минулому має досвід роботи на різних посадах у посольстві в Польщі. Він також працював в посольствах України в США і Туреччині.