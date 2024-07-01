На Харківському напрямку, де російські війська почали наступати на початку травня, поряд з іншими підрозділами оборону тримає 13-та бригада Нацгвардії "Хартія". Суспільне побувало на кількох її позиціях поблизу Липців. Як змінилась ситуація за місяць після початку наступу росіян — у нашому фоторепортажі.
На одній з позицій екіпаж нічних бомберів роти ударних безпілотних авіакомплексів (РУБПак) бригади "Хартія" пілотує дрони на позиції російської піхоти. Підрозділ працює вночі, бо бомбери досить великі та шумні, їх можуть помітити розвідники противника.
Командир екіпажу з позивним "Залізяка" каже, у порівнянні з Серебрянським лісництвом, де бригада тримала оборону раніше, тут, на Харківщині, пілотувати дронами важче через рельєф та близькість до кордону з Росією — поряд з ним росіяни обладнали пункти радіоелектронної боротьби.
Підрозділ зазвичай не працює на лінії бойового зіткнення, але військові постійно у небезпечних умовах. Нещодавно один з розрахунків росіяни атакували FPV-дронами, які несли отруйний газ. Військових врятували засоби РЕБ.
В основному розрахунки заздалегідь отримують цілі від аеророзвідки. Або відпрацьовують одразу по них, або — дистанційно мінують. Кажуть: "Робота є завжди. Це як рибалка. Закидаєш міну. Чекаєш. Можеш кілька годин, а буває, що і кілька днів. Нам скидали відео, як на нашій міні підірвалась російська БМП. Від мінування до вибуху минуло два дні".
За словами військових, їхні головні цілі — це укріплені спостережні пункти та вогневі позиції противника. Втім, бомбери нерідко працюють і коли бачать переміщення військових. Головна мета у роботі розрахунку бомберів, як і в більшості інших підрозділів, — "полегшити життя" піхотинцям.
На іншій позиції працює рота ударних дронів бригади "Хартія", яка займається аеророзвідкою. Командир "Еней" розповідає: одне з завдань підрозділів, які перекинули на цей напрям, — ускладнити противнику логістику: "Щоб, вони не могли пересуватись, не мали чим воювати, не мали змоги евакуювати поранених. Щоб їм не стало чого їсти та пити. Максимально виснажити".
Аеророзвідку "Хартія" веде у цілодобовому режимі. Екіпажі по черзі замінюють один одного, а безпілотники з настанням сутінків переходять у нічний режим роботи.
Військові кажуть, ситуація тут вже не така, якою була місяць тому, коли було безліч цілей, бо росіяни намагались заходити з технікою. Нині ж, зустріти її на цьому напрямку практично неможливо, піхота противника пересувається або пішки, або на баггіневеликий легкий автомобіль високої прохідності для їзди по бездоріжжю чи "буханкахросійські автомобілі УАЗ з 1960-х років".
Інша зміна "дронщиків" готується до запуску FPV. Військові порівнюють досвід бойових дій у Серебрянському лісництві на Луганщині, де бригада тривалий час тримала оборону, з ситуацією на Харківщині: "Тут фронт максимально динамічний. То ми намагаємося відбити захоплені території, то противник пробує контратакувати. У лісі ж була позиційна війна".
Росіяни пробують закріпитись на цьому напрямку. "Вони як хробаки, гарно укріплюють зайняті позиції, — розповідає командир розрахунку на позивний "Вінчік". — Використовують усе, що знаходять: шифер з будинків, шматки металу з парканів, збиті снарядами дерева. Ми одного разу працювали по їхній позиції дроном, а вони в цей момент "будували".
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Піхотинці з бригади "Хартія" працюють на передній лінії фронту. Військовий з позивним "Кент" з кулемета західного виробництва має прикривати побратимів. "Ця зброя розносить дерева у друзки. Ми так прочищаємо дорогу, якою заходить наша піхота", — розповідає він. Військовий жартує, що обстановка на їхній ділянці йому "по кайфу". Хлопець на війні рік. Повернувся з Польщі, бо, каже, не зміг спостерігати, як друзі воюють, а він залишається осторонь. Вдома його чекає двоє маленьких синів.
Військові змінюють позицію для гранатомета. Зброю та боєприпаси до неї несуть в руках. Передні позиції "Хартії" — у лісистій місцевості, дістатись сюди можна лише пішки. Відстань від точки, куди піхотинців довозить автомобіль, до вогневих позицій — кілька кілометрів. Щодня піхотинці долають цей шлях під обстрілами артилерії, КАБів та дронів.
У небі постійно висять дрони противника. Знаходитись на відкритому просторі небезпечно, тому військові намагаються швидко подолати відкриті ділянки. Враховуючи вагу спорядження та боєкомплекту, лише сам шлях до позицій дається досить складно та вимагає фізичної підготовки.