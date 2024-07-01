На Харківському напрямку, де російські війська почали наступати на початку травня, поряд з іншими підрозділами оборону тримає 13-та бригада Нацгвардії "Хартія". Суспільне побувало на кількох її позиціях поблизу Липців. Як змінилась ситуація за місяць після початку наступу росіян — у нашому фоторепортажі.

На одній з позицій екіпаж нічних бомберів роти ударних безпілотних авіакомплексів (РУБПак) бригади "Хартія" пілотує дрони на позиції російської піхоти. Підрозділ працює вночі, бо бомбери досить великі та шумні, їх можуть помітити розвідники противника.

Командир екіпажу з позивним "Залізяка" каже, у порівнянні з Серебрянським лісництвом, де бригада тримала оборону раніше, тут, на Харківщині, пілотувати дронами важче через рельєф та близькість до кордону з Росією — поряд з ним росіяни обладнали пункти радіоелектронної боротьби.

Зліва направо: командир екіпажу нічних бомберів роти ударних дронів бригади "Хартія" з позивним "Залізяка", штурман "Колесо" та сапер "Сонік" готуються до нічної роботи з важким нічним дроном, який російські військові прозвали "Баба Яга". Липці, Харківщина, червень 2024 року. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

Підрозділ зазвичай не працює на лінії бойового зіткнення, але військові постійно у небезпечних умовах. Нещодавно один з розрахунків росіяни атакували FPV-дронами, які несли отруйний газ. Військових врятували засоби РЕБ.

В основному розрахунки заздалегідь отримують цілі від аеророзвідки. Або відпрацьовують одразу по них, або — дистанційно мінують. Кажуть: "Робота є завжди. Це як рибалка. Закидаєш міну. Чекаєш. Можеш кілька годин, а буває, що і кілька днів. Нам скидали відео, як на нашій міні підірвалась російська БМП. Від мінування до вибуху минуло два дні".

За словами військових, їхні головні цілі — це укріплені спостережні пункти та вогневі позиції противника. Втім, бомбери нерідко працюють і коли бачать переміщення військових. Головна мета у роботі розрахунку бомберів, як і в більшості інших підрозділів, — "полегшити життя" піхотинцям.

"Сонік" готує уламкові боєприпаси, призначені для знищення піхоти противника. Липці, Харківщина, червень 2024 року. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

Військові готують дрон "Вампір" до роботи. Цілі бійці отримали від аеророзвідки. Липці, Харківщина, червень 2024 року. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

На іншій позиції працює рота ударних дронів бригади "Хартія", яка займається аеророзвідкою. Командир "Еней" розповідає: одне з завдань підрозділів, які перекинули на цей напрям, — ускладнити противнику логістику: "Щоб, вони не могли пересуватись, не мали чим воювати, не мали змоги евакуювати поранених. Щоб їм не стало чого їсти та пити. Максимально виснажити".

Командир роти ударних дронів бригади "Хартія" з позивним "Еней" на позиції, де його команда готується запускати дрон-розвідник. Військовий розповідає про велику кількість КАБів на цій ділянці фронту: "За перші два тижні нашої роботи тут вони скинули їх понад дві сотні". Липці, Харківщина, червень 2024 року. Суспільне Новини/Тетяна Джафарова

Військові спостерігають за картинкою з місцевості, яку передає їхня "птаха"-розвідник. Серед бійців підрозділу є ті, що воюють вже багато років, пройшли АТО і ООС, а є і нове підкріплення, хто тільки пройшов курс підготовки для роботи з безпілотниками. Липці, Харківщина, червень 2024 року. Суспільне Новини/Тетяна Джафарова

Аеророзвідку "Хартія" веде у цілодобовому режимі. Екіпажі по черзі замінюють один одного, а безпілотники з настанням сутінків переходять у нічний режим роботи.

Військові кажуть, ситуація тут вже не така, якою була місяць тому, коли було безліч цілей, бо росіяни намагались заходити з технікою. Нині ж, зустріти її на цьому напрямку практично неможливо, піхота противника пересувається або пішки, або на баггі чи "буханках".

Військові отримали повідомлення про черговий КАБ в напрямку Липців. Першу скинули недалеко від позиції. Дрони вже споряджені й готові вилітати, але всі чекають на відбій тривоги, щоб їх запустити. Липці, Харківщина, червень 2024 року. Суспільне Новини/Тетяна Джафарова

Відбій загрози. Звуки скиду КАБа поодаль. Бійці готуються до запуску безпілотника, та обговорюють російські атаки авіабомбами. "Роздовбане КАБами місто, — говорить "Еней" (на фото ліворуч) про Липці. — Коли ми сюди зайшли, це все ще було цілим". Липці, Харківщина, червень 2024 року. Суспільне Новини/Тетяна Джафарова

Інша зміна "дронщиків" готується до запуску FPV. Військові порівнюють досвід бойових дій у Серебрянському лісництві на Луганщині, де бригада тривалий час тримала оборону, з ситуацією на Харківщині: "Тут фронт максимально динамічний. То ми намагаємося відбити захоплені території, то противник пробує контратакувати. У лісі ж була позиційна війна".

Росіяни пробують закріпитись на цьому напрямку. "Вони як хробаки, гарно укріплюють зайняті позиції, — розповідає командир розрахунку на позивний "Вінчік". — Використовують усе, що знаходять: шифер з будинків, шматки металу з парканів, збиті снарядами дерева. Ми одного разу працювали по їхній позиції дроном, а вони в цей момент "будували".

Пілот FPV-дронів з позивним "Кий" перевіряє обладнання. Через динамічний фронт на Харківщині, для пілотів найважче — не втратити момент для вдалого ураження цілі. Днями цей розрахунок влучив на ходу у російську БМП. Липці, Харківщина, червень 2024 року. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

Штурман-сапер з позивним "Паха" готує до вильоту FPV-дрон. Аеророзвідка бригади помітила чотирьох російських військових, які переміщуються між своїми позиціями. За цей місяць, кажуть бійці, російська піхота стала значно обережнішою. Липці, Харківщина, червень 2024 року. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

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Піхотинці з бригади "Хартія" працюють на передній лінії фронту. Військовий з позивним "Кент" з кулемета західного виробництва має прикривати побратимів. "Ця зброя розносить дерева у друзки. Ми так прочищаємо дорогу, якою заходить наша піхота", — розповідає він. Військовий жартує, що обстановка на їхній ділянці йому "по кайфу". Хлопець на війні рік. Повернувся з Польщі, бо, каже, не зміг спостерігати, як друзі воюють, а він залишається осторонь. Вдома його чекає двоє маленьких синів.

Військовий з позивним "Кент" в окопі на передових позиціях бригади "Хартія". Його завдання — прикривати піхотинців з кулемета. За добу на цих позиціях лише один кулемет вистрілює понад 500 патронів. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

Військові змінюють позицію для гранатомета. Зброю та боєприпаси до неї несуть в руках. Передні позиції "Хартії" — у лісистій місцевості, дістатись сюди можна лише пішки. Відстань від точки, куди піхотинців довозить автомобіль, до вогневих позицій — кілька кілометрів. Щодня піхотинці долають цей шлях під обстрілами артилерії, КАБів та дронів.

Піхотинці бригади "Хартія" переходять з однієї позицію на іншу, щоб встановити гранатомет. Зброю та спорядження переносять на собі, будь-яку автівку чи техніку одразу помітить дрон-розвідник росіян. Липці, Харківщина, червень 2024 року. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

Військовий з позивним "Морті", почувши звук дрона, дає вказівку про всяк випадок сховатись під деревом. Дрони не найстрашніше тут, каже "Морті". Одного разу за добу по позиціях, які утримує "Хартія", прилетіло 43 КАБи. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

Бійці заходять на бойові позиції. З собою найнеобхідніше: зброя та запаси води. Половину шляху їх супроводжує трупний запах. Практично у кожній посадці чи рівчаку тут тіла загиблих російських військових. Липці, Харківщина, червень 2024 року. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

Тіло загиблого російського військового на шляху до вогневих позицій піхоти бригади Нацгвардії "Хартія". Липці, Харківщина, червень 2024 року. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

У небі постійно висять дрони противника. Знаходитись на відкритому просторі небезпечно, тому військові намагаються швидко подолати відкриті ділянки. Враховуючи вагу спорядження та боєкомплекту, лише сам шлях до позицій дається досить складно та вимагає фізичної підготовки.

Зліва направо: "Южний", "Сет" та "Марс", військові бригади "Хартія", повертаються з позицій. На них бійці знаходяться по кілька днів, далі їх міняють побратими. Втім, нерідко військовим доводиться перебувати "на бойових" і тиждень, або більше, через ускладнену логістику. Росіяни постійно намагаються обстрілювати маршрути пересування. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

Боєць бригади "Хартія" з позивним "Сет" кладе зброю в машину. У відносному тилу після виходу з позицій є змога зняти з себе зброю та екіпірування. Липці, Харківщина, червень 2024 року. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов