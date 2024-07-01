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Над Брянською областю збили 18 безпілотників — губернатор
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Над Брянською областю збили 18 безпілотників — губернатор

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Губернатор Брянської області Росії Олександр Богомаз стверджує, що в ніч проти 1 липня над областю збили дев'ять українських безпілотників.

Відповідну інформацію чиновник опублікував у своєму Telegram.

"Сім безпілотників збито над територією Трубчевського району, два над Карачівським районом. Постраждалих і руйнувань немає", — йдеться у першому повідомленні.

Згодом Богомаз заявив про нову атаку ще девʼятьох безпілотників: шість знищили над територією Вигонічського району, ще три — на підльоті до Брянська.

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