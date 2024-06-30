Кількість бойових зіткнень зросла до 109 — Генштаб

Станом на 19:00 30 червня кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 109, найбільш напруженим залишається Покровський напрямок.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"Протягом дня агресор шукає шляхи аби вклинитися в нашу оборону та спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів. Разом з тим, українські захисники дають гідну відсіч окупантам, нищать особовий склад і техніку ворога", — йдеться у повідомленні.

Яка ситуація на фронтах

На Харківському напрямку сьогодні росіяни намагалися атакувати вісім разів. Тривають бої в районі Вовчанська. Російська армія активно застосовує авіацію з території РФ, бомбардуючи райони Липців, Токарівки Другої, Веселого, Нескучного, Дергачів, Слобожанського та Харкова.

На Куп’янському напрямку українські оборонці від початку доби відбивали сім штурмових дій окупаційних військ. Тривають бої біля Синьківки та Стельмахівки.

Лиманський напрямок. Сили оборони стримують росіян в районах Невського та Торського. Загальна кількість боєзіткнень досягла 11.

На Торецькому напрямку кількість штурмів росіян збільшилась до шести. Триває бій неподалік Південного.

На Покровському напрямку російське військр не зменшує тиску. Від початку доби армія РФ 36 разів атакувала оборонні рубежі українських захисників. Тривають дев’ять штурмових дій, зокрема йдуть бої в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки та Новоселівки Першої.

Додались по дві російських спроби атакувати на Курахівському та Времівському напрямках.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.