"Україна може знайти модель": Зеленський про можливі перемовини з Росією

Перемовини між Україною та Росією можливі, однак станом на зараз це можуть бути лише дві окремі угоди за участі та сприяння третіх сторін.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Труді Рубін, колумністці The Philadelphia Inquirer.

Зеленський навів приклад зернового коридору, коли Україна та Росія уклали дві окремі тристоронні угоди з Туреччиною та ООН.

"І так воно спрацювало: дві дзеркальні угоди, між якими є ООН і Туреччина, підписані з Україною і з представниками Росії. Це спрацювало: достатньо довго працював цей зерновий коридор", — зазначив президент.

Він наголосив, що така модель може бути застосована і для укладання угод в інших сферах: щодо територіальної цілісності, енергетики, вільного судноплавства тощо.

Також Зеленський зауважив, що посередниками мають виступати країни з різних континентів, включно з Азією, Африкою та Латинською Америкою, аби "ніхто не казав", що лише "совокупний Захід" братиме участь у переговорах.