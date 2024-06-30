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Три провінції у Туреччині охопили лісові пожежі
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Три провінції у Туреччині охопили лісові пожежі

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Рятувальники гасять вогонь
Лісова пожежа в районі Сельчука, Туреччина, 29 червня 2024 року . Getty Images/Mehmet Emin Menguarslan

Лісові пожежі охопили три турецькі провінції, перекрито трасу між містом Сельчук та курортом Кушадаси.

Про це повідомляє TRT Haber.

За інформацією перша пожежа розпочалася в районі села Караджадаг провінції Ізмір близько 13.00 за місцевим часом. Міноборони Туреччини надіслало додатково п'ять гелікоптерів на допомогу пожежникам.

У межах запобіжних заходів було евакуйовано мешканців одного села.

За даними турецького Міністерства сільського та лісового господарства, лише в Ізмірі за першу половину дня 29 червня було зареєстровано 16 вогнищ лісових пожеж.

"Займання сталися в лісовій зоні в районах Каракадаг, Мендерес, Чешме, Менемен, Сельчук, Торбали та інших. До гасіння залучили авіацію, водовози та бульдозери, у роботах бере участь майже 1 тис. осіб", — проінформували чиновники.

Вказується, що у районі Байраклидеде евакуювали будинки та два готелі через загрозу поширення вогню під впливом вітру. Відпочивальників розмістили в інших готелях поблизу. Крім того, було евакуйовано муніципальний притулок для тварин у Сельчуці.

Мер Сельчука Філіз Черітоглу Сенгель сказала, що влада не має інформації про можливі причини займання. У провінції Чанаккале вогонь охопив сільськогосподарські угіддя у районі Езіні, рятувальники евакуювали кілька сіл.

Також ліси горять у провінціях Бурса, Едірне, Балікесір, Караман та Кахраманмараш.Чиновники не виключають підпал.

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