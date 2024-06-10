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Літак "Австрійських авіаліній" через град приземлився у Відні майже без носової частини
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Літак "Австрійських авіаліній" через град приземлився у Відні майже без носової частини

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Літак "Австрійських авіаліній" через град залишився майже без носової частини
Літак "Австрійських авіаліній" (AUA) у неділю, 9 червня, потрапив у грозову хмару, град пошкодив фюзеляж повітряного судна. Х SLCScanner

Літак "Австрійських авіаліній" (AUA) у неділю, 9 червня, потрапив у грозову хмару, град пошкодив фюзеляж повітряного судна, але пілоту вдалося посадити літак у віденському аеропорту Швехат. При цьому обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє видання Kronen Zeitung.

“Скло розбите, носова частина літака майже повністю відсутня, пасажири шоковані: лише завдяки досвіду пілота літак AUA з Майорки вдалося приземлити у Відні, летячи наосліп”, — пише видання.

Рейс OS434 летів з Пальма-де-Майорка в Іспанії до Відня в Австрії, коли потрапив у грозову хмару, розповіли в "Австрійських авіалініях" ABC News. Град завдав шкоди вікнам кабіни пілота, деяким покриттям і носовій частині, яка, як показали фотографії, була відламана.

“Мені здається, до приземлення залишалося приблизно 20 хвилин, коли ми потрапили в хмару з градом і грозою, і почалася турбулентність”, — розповіла ABC News пасажирка рейсу Емілі Оуклі.

За її словами, всередині літака пасажири могли почути град, який ударив по корпусу судна.

“Ми точно відчували град, який падав на літак, і він був досить гучним і навіть дуже сильним протягом хвилини... Тільки коли ми вийшли, ми побачили, що носа немає! Пілоти справді виконали чудову роботу”, — розповіла Оуклі.

Наразі неможливо оцінити масштаби пошкоджень і те, як довго літак буде виведений з ладу.

"Як зазвичай буває в таких випадках, розпочато розслідування, чому вчорашній рейс OS434 пролітав над територією, де випав град", — зазначили у компанії.

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