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З початку дня кількість атак російських окупантів зросла до 90 по всьому фронту — Генштаб
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З початку дня кількість атак російських окупантів зросла до 90 по всьому фронту — Генштаб

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ЗСУ, Україна
Українські військовослужбовці 148-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ запускають американський безпілотник-розвідник RQ-20 Puma для обльоту позицій російських військ, Донеччина, 13 червня 2024 року. REUTERS/Stringer

Російське військо продовжує атакувати позиції Збройних сил України на кількох напрямках, найактивніше – на Покровському і Харківському. Наразі загальна кількість атак з боку окупантів по всій лінії фронту зросла до 90.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ 29 червня станом на 19:00.

Яка ситуація по напрямках

На Харківському напрямку росіяни атакують в районі Вовчанська. На цей час противник намагається реалізувати дві спроби покращити власні позиції, вісім попередніх – відбито.

На Куп’янському напрямку окупанти незначно додали активності в районах Стельмахівки і Синьківки. Загальна кількість атак за сьогодні – чотири.

На Краматорському напрямку тривають бої в районі Часового Яру.

На Покровському напрямку за сьогодні між ЗСУ та армією РФ відбувалися боєзіткнення різної інтенсивності. Наразі тривають 12 з них в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Новоселівки Першої та Прогреса.

На Курахівському напрямку противник за сьогодні вже 8 разів за сьогодні намагався захопити позиції українських Сил оборони. Зараз продовжується атака у двох локаціях поблизу Красногорівки.

На Времівському напрямку кількість сьогоднішніх штурмів росіян збільшилась до семи.

Також продовжується бій неподалік Костянтинівки (Донеччина).

О 10:00 ранку 29 червня у Генштабі ЗСУ інформували, що за минулу добу на фронті відбулось 170 бойових зіткнень з армією РФ.

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