Reuters: США найближчим часом оголосять про пакет військової допомоги Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена у понеділок оголосить про пакет допомоги для України та надасть зброю та боєприпаси на суму 150 мільйонів доларів. У пакет увійдуть ракети-перехоплювачі ППО HAWK та артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів.

Про це заявили у п’ятницю двоє американських чиновників, пише Reuters.

Очікується, що пакет допомоги у сфері зброї буде оприлюднений у понеділок, сказали офіційні особи, відмовившись залишитися, оскільки пакет не був публічним.

Адміністрація реагує на відчайдушні запити України про підтримку протиповітряної оборони, оскільки останніми тижнями Росія завдала ударів з повітря по українських енергетичних об’єктах.

США почали поставляти в Україну ракети-перехоплювачі HAWK у 2022 році як модернізацію зенітно-ракетних комплексів Stinger з плечового базування – меншої системи меншої дальності.

MIM-23 HAWK — абревіатура від Homing All the Way Killer — була представлена в 1950-х роках і модернізована протягом багатьох років для боротьби з перешкодами та іншими засобами протидії. Згодом його експортували до більш ніж дюжини країн, згідно з командуванням управління життєвим циклом авіації та ракет армії США.

Крім перехоплювачів HAWK і артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів, пакет включатиме інші боєприпаси та обладнання для підтримки потреб оборони України, додали джерела.

Зазначається, що пакет надійде від Presidential Drawdown Authority, механізму, який дозволяє президенту швидко передавати оборонні товари та послуги зі запасів США для підтримки союзників.

З 2022 року США надали Україні понад 50 мільярдів доларів військової допомоги.