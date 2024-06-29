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В Україні кількість замовних матеріалів в онлайн-медіа зросла на 20% — дослідження
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В Україні кількість замовних матеріалів в онлайн-медіа зросла на 20% — дослідження

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Ілюстративне фото. @freegraphictoday

Кількість джинси у популярних онлайн-медіа України, порівняно з березнем 2024 року, зросла на 20%.

Про це свідчить дослідження Інституту масової інформації, проведене в червні 2024 року в 22 загальнонаціональних онлайн-медіа.

Перше місце серед вигодоотримувачів матеріалів з ознаками замовності розділили між собою Рінат Ахметов, його фонди й компанії (25%) та інші комерційні компанії (25%). На другому місці – лобізм комерційних інтересів (12% матеріалів з ознаками замовлення). На третьому місці – чорний піар і негативні матеріали проти політиків, чиновників і комерційних компаній (11%).

Вперше з моніторингової вибірки зникли матеріали з ознаками замовності на користь грального бізнесу, які раніше були на третьому місці. Експерти ІМІ пов’язують таке очищення ринку з тим, що Кабмін заборонив рекламу азартних ігор в інтернеті. На медіаринку лишились одиниці, які досі мають “інформаційні бюлетені” з бібліотеками фріспінів, і ризикують отримати за це мільйонні штрафи.

Матеріали на користь політичних замовників, як і раніше, онлайн-видання не маркують жодним чином. Серед політиків найактивніше піариться Віталій Кличко, 8% матеріалів з ознаками замовних спрямовано на його користь.

Такими є результати щоквартального дослідження Інституту масової інформації, що охоплює ключові онлайн-медіа України. Нині виявлено 146 матеріалів з ознаками джинси, тоді як попередній моніторинг ІМІ зафіксував 114 таких публікацій.

Лідером з розміщення матеріалів з ознаками джинси лишаються сайти Оbozrevatel, УНІАН, РБК-Україна. Від них трохи відстають Гордон, ТСН та Telegraf.

У моніторинговий період не зафіксовано джинси серед новин онлайн-видань Суспільне, Громадське, Бабель, ZN.ua, Укрінформ, Українська правда, Liga.net, Еспресо, Zaхid.net, Цензор, NV. Втім, на деяких з цих сайтів було виявлено матеріали з неналежним маркуванням реклами.

Про Інститут масової інформації

Інститут масової інформації (ІМІ) – медійна громадська організація, яка працює з 1996 року. ІМІ відстоює права журналістів, аналізує медіасферу та висвітлює пов’язані з медіаподії, протидіє пропаганді та дезінформації, забезпечує медіазасобами захисту для відряджень до зони бойових дій під час російсько-української війни починаючи з 2014 року.

ІМІ робить єдиний в Україні моніторинг свободи слова та список якісних і відповідальних онлайн-медіа, документує медійні злочини Росії у війні проти України. ІМІ має представників у 20 регіонах України та мережу хабів "Медіабаза" для безперебійної підтримки журналістів. Серед партнерів ІМІ – “Репортери без кордонів” та Freedom House, організація входить до мережі Міжнародної організації із захисту свободи слова (IFEX).

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