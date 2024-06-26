ЄС засудив заборону у Росії 81 ЗМІ з Євросоюзу

Про це йдеться у заяві Високого представника ЄС Жозепа Борреля.

Боррель заявив, що рішення російської влади додатково обмежує доступ до вільної та незалежної інформації та посилює і без того жорстку цензуру ЗМІ в Росії.

Він відзначив, що заборонені європейські ЗМІ працюють за журналістськими принципами та стандартами. Вони надають фактичну інформацію також і російській аудиторії, в тому числі про незаконну агресивну війну Росії проти України.

“Натомість російські ЗМІ дезінформації та пропаганди, проти яких ЄС запровадив обмежувальні заходи, не є вільними та незалежними ЗМІ. Їхня трансляція в ЄС призупинена, оскільки ці ЗМІ перебувають під контролем російської влади та сприяють підтримці загарбницької війни проти України”, — йдеться у заяві.

Боррель додав, що повага до свободи слова та ЗМІ є основною цінністю для ЄС. Він продовжуватиме підтримувати доступність фактичної інформації також для аудиторії в Росії.

Напередодні в МЗС Росії заявили, що Росія обмежує доступ з території РФ до мовних ресурсів низки медіа Євросоюзу. Це стало відповіддю на обмеження ЄС щодо російських ЗМІ.

Рада ЄС 17 травня вирішила призупинити трансляцію в Європейському Союзі ще чотирьох ЗМІ, які поширюють і підтримують російську пропаганду та агресивну війну проти України. Це Voice of Europe ("Голос Європи"), "РИА Новости", "Известия" та "Российская газета".