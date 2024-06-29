Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання для України

Міжнародний валютний фонд знизив свій прогноз зростання для України, оскільки російські удари по енергетичній інфраструктурі негативно впливають на економіку.

Про це пише Bloomberg.

Такий прогноз від МВФ з’явився разом з остаточним схваленням траншу на виділення 2,2 мільярда доларів. Це вже п’ятий транш, який Україна отримала за цією програмою.

МВФ знизив свою оцінку економічного зростання для України цього року з 3-4% до 2,5-3,5%, що на 0,5 процентного пункту нижче його березневого прогнозу. Він також скоротив оцінку наступного року до 5,5% з 6,5%.

"Очікується, що відновлення сповільниться, особливо з огляду на атаки на енергетичну інфраструктуру України, є ризики через надзвичайно високу невизначеність, пов’язану з війною", – сказала в заяві директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.

Зазначається, що гроші МВФ є важливою частиною 38 мільярдів доларів, які Україна планує отримати у вигляді зовнішньої допомоги цього року. Вони служать фінансовим порятунком, оскільки війна триває вже третій рік. Фінансова та військова допомога західних союзників дозволила Києву протистояти вторгненню Росії, особливо на тлі просування Москви на півночі та сході країни.

Керівник місії Гевін Грей під час пресбрифінгу сказав, що зниження економічних прогнозів на цей і наступний рік не вплине на боргову перспективу України, оскільки середньостроковий прогноз істотно не змінився.

Як пише видання, Москва поновила атаки на об’єкти виробництва електроенергії, спровокувавши масові відключення електроенергії, що вплинуло відповідно на економічну діяльність. Центральний банк України вже знизив прогноз зростання ВВП цього року до 3% з 3,6%. Він планує опублікувати переглянуту перспективу розвитку вже у липні.

До кінця 2024 року Україна має отримати ще два рівні транші кредиту МВФ на загальну суму $2,2 млрд. Перегляди, необхідні для затвердження цих траншів, відбудуться у вересні та грудні.