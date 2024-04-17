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Продовжить дорожчати: МВФ дав прогноз курсу долара в Україні на 5 років
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Продовжить дорожчати: МВФ дав прогноз курсу долара в Україні на 5 років

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Обмін валют
Обмін валют. Фото ілюстративне\Суспільне Рівне

Міжнародний валютний фонд покращив прогноз курсу долара до гривні на 2024 рік – з 41,4 грн у жовтні 2023 року долар здешевшає до 41 грн. Проте до 2029 року курс долара зросте до 54,1 грн.

Про це йдеться у доповіді МВФ World Economic Outlook за квітень 2024 року.

МВФ прогнозує поступове зростання курсу долара щодо гривні протягом наступних п’яти  років:

  • 2024 рік – 41 грн за долар;
  • 2025 рік – 45,8 грн;
  • 2026 рік – 48,6 грн;
  • 2027 рік – 50,4 грн;
  • 2028 рік – 52,1 грн;
  • 2029 рік – 54,1 грн.

Голова Національного банку Андрій Пишний заявив, що курс долара до гривні упродовж 2024 року коливатиметься відповідно до ринкових умов та сезонності.

Він зазначив, що відповідно регулятор з жовтня відмовився від фіксації курсу та перейшов до керованої гнучкості курсу.

"НБУ буде присутнім на валютному ринку та згладжуватиме надмірні та небезпечні коливання. Люди отримали право вибору: купувати долар, що може як зрости, так і впасти, або залишати заощадження в гривневих активах, які дають значний дохід", — підкреслив голова Нацбанку.

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