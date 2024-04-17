Продовжить дорожчати: МВФ дав прогноз курсу долара в Україні на 5 років

Міжнародний валютний фонд покращив прогноз курсу долара до гривні на 2024 рік – з 41,4 грн у жовтні 2023 року долар здешевшає до 41 грн. Проте до 2029 року курс долара зросте до 54,1 грн.

Про це йдеться у доповіді МВФ World Economic Outlook за квітень 2024 року.

МВФ прогнозує поступове зростання курсу долара щодо гривні протягом наступних п’яти років:

2024 рік – 41 грн за долар;

2025 рік – 45,8 грн;

2026 рік – 48,6 грн;

2027 рік – 50,4 грн;

2028 рік – 52,1 грн;

2029 рік – 54,1 грн.

Голова Національного банку Андрій Пишний заявив, що курс долара до гривні упродовж 2024 року коливатиметься відповідно до ринкових умов та сезонності.

Він зазначив, що відповідно регулятор з жовтня відмовився від фіксації курсу та перейшов до керованої гнучкості курсу.

"НБУ буде присутнім на валютному ринку та згладжуватиме надмірні та небезпечні коливання. Люди отримали право вибору: купувати долар, що може як зрости, так і впасти, або залишати заощадження в гривневих активах, які дають значний дохід", — підкреслив голова Нацбанку.