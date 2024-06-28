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"Мова – це база, на якій ти потім пізнаєш світ" – Гонтар
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"Мова – це база, на якій ти потім пізнаєш світ" – Гонтар

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ведуча "Телебачення Торонто" Олександра Гонтар
Ведуча і редакторка "Телебачення Торонто" Олександра Гонтар під час інтерв'ю Суспільному. Київ, 21 червня 2024 року. Суспільне Новини/Олександр Брамський

Сталість інтересу до української історії і культури, який зараз спостерігається на високому рівні, залежить зокрема від системи освіти та рівня послуговування українською мовою.

Такої думки Олександра Гонтар, ведуча і редакторка YouTube-каналу “Телебачення Торонто”. Про це вона розповіла в інтерв'ю Суспільному.

"Важливо, як буде влаштована система освіти для дітей, як вона розвиватиметься. Тому що в мене, наприклад, не було сформованого погляду на те, що Росія – це погано. Було б добре, щоб ти закінчував школу і розумів, чому в період Української революції 1917-21 років щось відбувалося так, а не так. Чому до Емського указу були передумови. Тобто щоб сформувався якийсь причинно-наслідковий зв'язок", – зазначила вона.

Гонтар також додала, що часто помічає, як батьки у Києві розмовляють із дітьми російською мовою, "і це неприємно". "Тому що вони, ці діти, вже матимуть той самий шлях, який, наприклад, мала я, для того, щоб прийти до своєї української ідентичності. Якщо їм в цьому допоможе школа, то це буде добре. А якщо не допоможе, то ми будемо знову і знову переживати якийсь цей “день бабака", – вважає Олександра.

На її думку, українська мова – "це ключ, за допомогою якого ти собі відкриваєш цей український світ". "Мова – це важливо, це – база, на якій потім ти пізнаєш світ. І відкриваєш для себе те, що буде важливим. Відкриваєш якісь інші частинки своєї ідентичності, щоб її якось зібрати", – додала Олександра Гонтар.

Про власний шлях до української мови, “Телебачення Торонто”, агентів ФСБ на Заході та артистів-колаборантів – дивіться та читайте інтерв'ю з Олександрою Гонтар у проєкті Суспільного "Ремовська Інтерв’ю" на Youtube-каналі Суспільне Новини та нашому сайті у суботу, 29 червня.

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