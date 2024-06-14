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Закревська про Ратушного: найкраща пам'ять – продовжувати справу Романа
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Закревська про Ратушного: найкраща пам'ять – продовжувати справу Романа

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Євгенія Закревська
Адвокатка та військовослужбовиця Євгенія Закревська під час інтерв'ю Суспільному. Київ, 7 червня 2024 року. Суспільне Новини/Олександр Брамський

Адвокатка й військовослужбовця Євгенія Закревська розповіла про те, як, на її думку, слід берегти пам’ять про полеглих героїв, зокрема – про київського активіста і військовослужбовця Романа Ратушного.

“У мене дуже простий рецепт – продовжувати їхню справу. За життя вони щось робили, багато з них мали певні ідеї, які були втілені в певні дії, рухи тощо. Що стосується Роми Ратушного – тут дуже чітко, дуже зрозуміло”, – зазначила вона в інтерв’ю Суспільному.

Є вулиця, є заказник, який носить його ім'я. Але наразі тривають судові процеси з приводу того, щоб громада могла відвідувати заказник навіть в тій частині, де це приватна власність. Рішення про створення заказника досі оспорюється приватним власником. Фактично він поки що не облаштовується. Добре, що нічого там не будується, але це зараз в досить підвішеному стані”, – розповіла Євгенія.

15 червня у Києві розпочнеться другий фестиваль "Протасів Яр", заснований у пам’ять про Романа Ратушного. “Якщо ви минулого разу там були – це було дуже схоже на те, як Рома організовував вечірки на Протасі. Приходили люди, щоб побачити своїх близьких по духу людей. Це підтримка його ідеї, духу, діяльності”, – додала вона.

Роман Ратушний, військовослужбовець 93-ї бригади “Холодний Яр”, загинув у червні 2022 року на Харківщині. За життя він боровся проти забудови Протасового Яру в Києві. Адвокатка Євгенія Закревська представляла інтереси Романа у судах. Нині вона – аеророзвідниця у складі сил оборони України.

Про військову службу, Романа Ратушного та справи Майдану – про це і не лише дивіться Євгенію Закревську у проєкті Суспільного «Ремовська Інтерв’ю».

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