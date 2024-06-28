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Японська єна впала до нового 37-річного мінімуму проти долара
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Японська єна впала до нового 37-річного мінімуму проти долара

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Японська єна
Електронне табло з підсвічуванням. Getty Images/Kiyoshi Ota

У п’ятницю, 28 червня, у Токіо курс єни впав нижче позначки 161 щодо долара, відзначивши новий 37-річний мінімум.

Про це повідомляє Kyodo+.

Зазначається, що японська валюта перебуває під тиском продажу стосовно долара на тлі спекуляцій, що Федеральна резервна система підтримуватиме високі процентні ставки довше, ніж очікувалося.

Нещодавнє падіння єни спонукало японську владу застерегти від надмірної волатильності на валютному ринку. Влада втрутилася, щоб зупинити падіння єни після того, як 29 квітня вона впала до 160,24 за долар.

Об 11.00 ранку долар коштував 161 єну за долар порівняно зі 160 єн у Нью-Йорку та 160 єн в Токіо о 17:00 четверга.

Євро котирувався на рівні 172 єни проти 172 єни в Нью-Йорку 171 єна в Токіо у четвер вдень.

Як пише Bloomberg, слабкість валюти підштовхнула інфляційний тиск через імпорт, що викликало широке занепокоєння серед керівників підприємств, чиновників і споживачів. Японська влада виходила на ринок щонайменше двічі з кінця квітня, щоб підтримати єну рекордною кількістю інтервенцій.

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