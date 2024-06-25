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Японія послабила візові вимоги для українців
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Японія послабила візові вимоги для українців

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Японія
Токіо, Японія. AP

З 24 червня Японія послаблює візові вимоги для громадян України. Це має сприяти культурному обміну та комерційним відносинам між країнами.

Про це йдеться у повідомленні посольства Японії в Україні.

"Це ще один крок для подальшого розвитку двосторонніх відносин між Україною та Японією, у тому числі сприяння культурному обміну, комерційним відносинам між країнами та підтримка зусиль з відбудови України", — йдеться у повідомленні.

У лютому цього року посольство без зазначення точної дати анонсувало зміни для короткострокового перебування громадян України (власників звичайних паспортів) у Японії.

Кого торкнеться послаблення візових вимог:

  1. Штатних працівників українських компаній, які беруть участь у проєктах співпраці між Японією та Україною. Їх внесуть до переліку заявників, які мають право на отримання багаторазових віз для короткострокового перебування з діловими цілями, і, крім того, буде пом'якшено вимогу наявності історії поїздок до Японії.
  2. Родичів евакуйованих у Японію українців, які отримають право на отримання багаторазових віз для короткострокового перебування з метою відвідування родичів чи знайомих.
  3. Багаторазові візи (дійсні протягом 5 років, з дозволеним періодом перебування до 90 днів для кожного візиту) видаватимуться заявникам з високими доходами та членам їхніх сімей.

Очікується, що ці послаблення візових вимог покращать умови для бізнесменів та родичів евакуйованих з України, які проживають в Японії.

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