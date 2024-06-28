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У Сумах зафіксували дивні опади в повітрі та погане самопочуття містян
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У Сумах зафіксували дивні опади в повітрі та погане самопочуття містян

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Опади
Дощ, ілюстративне фото. Фото: Getty Images

Жителі Сум у четвер, 27 червня, зафіксували дивні опади, після чого в них було погане самопочуття.

Про це повідомив очільник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко.

Йдеться про район вулиці Привокзальної у місті. Водночас за даними міської військової адміністрації, жодних аварій не було.

"Сьогодні ввечері служба 15-80 отримала два звернення від громадян про дивні опади в повітрі і погане самопочуття. Так, дійсно, в районі вулиці Привокзальна було зафіксовано опади невизначеного характеру. Дирекція ТЕЦ повідомила, що станція працює в штатному режимі, ніяких аварійних ситуацій не було", — поінформував Олексій Дрозденко.

Він написав, що всі відповідні служби, зокрема ДСНС, продовжують працювати та моніторити ситуацію. Чиновник закликав збергіти спокій та стежити за подальшою інформацією.

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