У Сумах зафіксували дивні опади в повітрі та погане самопочуття містян

Жителі Сум у четвер, 27 червня, зафіксували дивні опади, після чого в них було погане самопочуття.
Про це повідомив очільник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко.
Йдеться про район вулиці Привокзальної у місті. Водночас за даними міської військової адміністрації, жодних аварій не було.
"Сьогодні ввечері служба 15-80 отримала два звернення від громадян про дивні опади в повітрі і погане самопочуття. Так, дійсно, в районі вулиці Привокзальна було зафіксовано опади невизначеного характеру. Дирекція ТЕЦ повідомила, що станція працює в штатному режимі, ніяких аварійних ситуацій не було", — поінформував Олексій Дрозденко.
Він написав, що всі відповідні служби, зокрема ДСНС, продовжують працювати та моніторити ситуацію. Чиновник закликав збергіти спокій та стежити за подальшою інформацією.
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