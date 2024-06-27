НовиниВійнаВибори в СШАМобілізаціяВідключення світлаІсторіїЄСВідеоЗлочини РФРозслідуванняУкраїна і НАТОТОП РегіонівЄвро-2024ХарківщинаЗброяКорупція
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У ексзаступника голови ОПУ Тимошенка відбулися обшуки
ОПУПОЛІТИКАПОЛІЦІЯПодіїПолітика

У ексзаступника голови ОПУ Тимошенка відбулися обшуки

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Кирило Тимошенко
Кирило Тимошенко. Ексзаступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, фото: УНІАН

У ексзаступника голови Офісу президента України Кирила Тимошенка відбулися обшуки.

Факт обшуків підтвердив сам Тимошенко у Telegram.

Посадовець заявив, що обшук проводився у справі, до якої він нібито не має жодного стосунку.

"Всі вимоги правоохоронців я виконав, особисто до мене претензій немає", — написав Тимошенко.

У січні 2023 року на сайті президента оприлюднили указ про звільнення Кирила Тимошенка з посади заступника голови Офісу президента.

Раніше, у жовтні 2022 року, видання BIHUS info повідомило, що Тимошенко їздить на позашляховику "Chevrolet Tahoe", який компанія "General Motors" передала Україні для вивезення громадян із зони бойових дій і гуманітарних місій.

Що відомо про Кирила Тимошенка

Згідно з інформацією на сайті президента, Тимошенко народився у 1989 році. Закінчив Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. У 2005 році розпочав трудову діяльність на Телекомпанії "Приват ТБ Дніпро" (9 канал). З 2011 року працював продюсером низки продакшн-студій, у тому числі "07 Продакшн", а також ТОВ "Мамас фільм продакшн".

У 2016 заснував агенцію "GOODMEDIA", що надає послуги в теле- та кіновиробництві, PR та консалтингу, організації івентів. Працював як продюсер над створенням більше 100 рекламних та соціальних роликів, понад 30 публіцистичних проектів, більше як 10 документальних та художніх фільмів.

Указом президента 21 травня 2019 року призначений заступником глави адміністрації президента, а 25 червня 2019 року призначений заступником керівника Офісу президента.

Топ дня
Аварія потяга у Словаччині
У Словаччині потяг зіткнувся з автобусом. Є загиблі
Світло, лампочка
28 червня світло вимикатимуть протягом усієї доби — Укренерго Доповнено
Суспільне покаже дебати Байдена та Трампа у прямому ефірі
Суспільне покаже дебати Байдена та Трампа у прямому ефірі Важливо
Україна і ЄС підписали безпекову угоду
Україна і ЄС підписали безпекову угоду. Також Зеленський підписав угоди з Литвою та Естонією Важливо
Україна, євро
Україна отримала транш у 1,9 млрд євро від ЄС у межах Ukraine Facility — Мінфін Важливо

Вибір редакції
будівництво військового меморіального кладовища
"Пошани ми не отримали". Що відбувається з будівництвом Національного військового меморіального кладовища
проукраїнський мітинг у Херсоні у березні 2022 року
Справа Барчуків: історія родини, яка провела 13 місяців в ув’язненні на окупованій частині Херсонщини
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
Дізнайтесь більше
безпекова угода з Литвою, Наусєда, Зеленський
Які умови безпекової угоди між Україною та Литвою
Зеленський підписав безпекову угоду з Естонією
Що передбачає безпекова угода України та Естонії
Офіс Президента України
"Джокер": кому належить цей Telegram-канал та до чого тут Офіс президента — розслідування hromadske
Зеленський керує країною в час війни — Кулеба
"Президент керує країною в умовах війни" — Кулеба про дії ОП і легітимність Зеленського
На початок