У ексзаступника голови ОПУ Тимошенка відбулися обшуки

У ексзаступника голови Офісу президента України Кирила Тимошенка відбулися обшуки.

Факт обшуків підтвердив сам Тимошенко у Telegram.

Посадовець заявив, що обшук проводився у справі, до якої він нібито не має жодного стосунку.

"Всі вимоги правоохоронців я виконав, особисто до мене претензій немає", — написав Тимошенко.

У січні 2023 року на сайті президента оприлюднили указ про звільнення Кирила Тимошенка з посади заступника голови Офісу президента.

Раніше, у жовтні 2022 року, видання BIHUS info повідомило, що Тимошенко їздить на позашляховику "Chevrolet Tahoe", який компанія "General Motors" передала Україні для вивезення громадян із зони бойових дій і гуманітарних місій.

Що відомо про Кирила Тимошенка

Згідно з інформацією на сайті президента, Тимошенко народився у 1989 році. Закінчив Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. У 2005 році розпочав трудову діяльність на Телекомпанії "Приват ТБ Дніпро" (9 канал). З 2011 року працював продюсером низки продакшн-студій, у тому числі "07 Продакшн", а також ТОВ "Мамас фільм продакшн".

У 2016 заснував агенцію "GOODMEDIA", що надає послуги в теле- та кіновиробництві, PR та консалтингу, організації івентів. Працював як продюсер над створенням більше 100 рекламних та соціальних роликів, понад 30 публіцистичних проектів, більше як 10 документальних та художніх фільмів.

Указом президента 21 травня 2019 року призначений заступником глави адміністрації президента, а 25 червня 2019 року призначений заступником керівника Офісу президента.