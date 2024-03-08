Ексзаступник голови голови ОПУ Тимошенко отримав посаду в Міноборони

Ексзаступник голови голови Офісу президента України Кирило Тимошенко наразі обіймає посаду штатного радника міністра оборони Умєрова.

Інформацію підтвердили джерела Суспільного в управлінні преси та інформації Міністерства оборони.

Зазначається, що Тимошенко зайняв цю посаду 1 березня 2024 року відповідно до указу про його призначення.

"Основний напрямок діяльності Тимошенка Кирила — медіа та комунікації, координація інформаційної політики в Міністерстві оборони та підпорядкованих Міноборони структурах, а також побудова єдиної інформаційної повістки в Силах оборони України на час дії воєнного стану", — йдеться у повідомленні.

У січні 2023 року на сайті президента оприлюднили указ про звільнення Кирила Тимошенка з посади заступника голови Офісу президента.

Раніше, у жовтні 2022 року, видання BIHUS info повідомило, що Тимошенко їздить на позашляховику "Chevrolet Tahoe", який компанія "General Motors" передала Україні для вивезення громадян із зони бойових дій і гуманітарних місій.

Що відомо про Кирила Тимошенка

Згідно з інформацією на сайті президента, Тимошенко народився у 1989 році. Закінчив Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. У 2005 році розпочав трудову діяльність на Телекомпанії "Приват ТБ Дніпро" (9 канал). З 2011 року працював продюсером низки продакшн-студій, у тому числі "07 Продакшн", а також ТОВ "Мамас фільм продакшн".

У 2016 заснував агенцію "GOODMEDIA", що надає послуги в теле- та кіновиробництві, PR та консалтингу, організації івентів. Працював як продюсер над створенням більше 100 рекламних та соціальних роликів, понад 30 публіцистичних проектів, більше як 10 документальних та художніх фільмів.

Указом президента 21 травня 2019 року призначений заступником глави адміністрації президента, а 25 червня 2019 року призначений заступником керівника Офісу президента.