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Цьогоріч уже 255 українок звернулися по безплатне лікування безпліддя — МОЗ
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Цьогоріч уже 255 українок звернулися по безплатне лікування безпліддя — МОЗ

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лікування безпліддя, лабораторія
Лабораторне дослідження сперматозоїдів. Суспільне Рівне

З початку 2024 року 255 українських жінок скористалися безоплатною медичною послугою з лікування безпліддя в межах програми Міністерства охорони здоров'я (МОЗ). 71 жінка завагітніла.

Про таке повідомила пресслужба МОЗ.

Згідно з програмою медгарантій МОЗ, безплідні українці можуть скористатися безоплатною послугою лікування, а витрати покриє держава. Один повний цикл лікування — 60 324 грн. Загалом на програму в бюджеті цього року закладено понад 1,87 млрд гривень, завдяки яким можна провести 30 тисяч циклів лікування безпліддя.

Безоплатну медпослугу надають 15 медичних закладів у 7 областях України, які уклали договори з Національною службою здоровʼя України (НСЗУ), зокрема, у Київській, Львівській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Одеській, Рівненській та Чернівецькій областях.

За даними МОЗ, в Україні з труднощами зачаття дитини стикаються 12–15% пар, які хочуть стати батьками.

"Забезпечити демографічну стійкість — непростий виклик для країн у всьому світі. В Україні ситуація значно ускладнюється повномасштабною війною, що триває. Однак, попри все, держава продовжує впроваджувати системні рішення задля покращення демографічної ситуації", — зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

До безоплатного пакета послуг входять:

  • огляд та консультування пацієнтів;
  • визначення протипоказань для лікування безпліддя;
  • проведення медикаментозної стимуляції яєчників у жінки;
  • проведення аспірації вмісту фолікулів яєчників;
  • отримання сперми, її обробка та підготовка до запліднення;
  • здійснення етапу запліднення яйцеклітин;
  • ембріотрансфер;
  • контроль за станом жінки до настання вагітності;
  • вибір схеми стимуляції, лікарських засобів, корекція їх доз;
  • забезпечення лікарськими засобами;
  • діагностика ембріона за медичними показаннями тощо.

Вік пацієнтки, яка хоче провести штучне запліднення, має бути до 40 років.

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