З початку 2024 року 255 українських жінок скористалися безоплатною медичною послугою з лікування безпліддя в межах програми Міністерства охорони здоров'я (МОЗ). 71 жінка завагітніла.
Про таке повідомила пресслужба МОЗ.
Згідно з програмою медгарантій МОЗ, безплідні українці можуть скористатися безоплатною послугою лікування, а витрати покриє держава. Один повний цикл лікування — 60 324 грн. Загалом на програму в бюджеті цього року закладено понад 1,87 млрд гривень, завдяки яким можна провести 30 тисяч циклів лікування безпліддя.
Безоплатну медпослугу надають 15 медичних закладів у 7 областях України, які уклали договори з Національною службою здоровʼя України (НСЗУ), зокрема, у Київській, Львівській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Одеській, Рівненській та Чернівецькій областях.
За даними МОЗ, в Україні з труднощами зачаття дитини стикаються 12–15% пар, які хочуть стати батьками.
"Забезпечити демографічну стійкість — непростий виклик для країн у всьому світі. В Україні ситуація значно ускладнюється повномасштабною війною, що триває. Однак, попри все, держава продовжує впроваджувати системні рішення задля покращення демографічної ситуації", — зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
До безоплатного пакета послуг входять:
- огляд та консультування пацієнтів;
- визначення протипоказань для лікування безпліддя;
- проведення медикаментозної стимуляції яєчників у жінки;
- проведення аспірації вмісту фолікулів яєчників;
- отримання сперми, її обробка та підготовка до запліднення;
- здійснення етапу запліднення яйцеклітин;
- ембріотрансфер;
- контроль за станом жінки до настання вагітності;
- вибір схеми стимуляції, лікарських засобів, корекція їх доз;
- забезпечення лікарськими засобами;
- діагностика ембріона за медичними показаннями тощо.
Вік пацієнтки, яка хоче провести штучне запліднення, має бути до 40 років.