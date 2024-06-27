З початку 2024 року 255 українських жінок скористалися безоплатною медичною послугою з лікування безпліддя в межах програми Міністерства охорони здоров'я (МОЗ). 71 жінка завагітніла.

Про таке повідомила пресслужба МОЗ.

Згідно з програмою медгарантій МОЗ, безплідні українці можуть скористатися безоплатною послугою лікування, а витрати покриє держава. Один повний цикл лікування — 60 324 грн. Загалом на програму в бюджеті цього року закладено понад 1,87 млрд гривень, завдяки яким можна провести 30 тисяч циклів лікування безпліддя.

Безоплатну медпослугу надають 15 медичних закладів у 7 областях України, які уклали договори з Національною службою здоровʼя України (НСЗУ), зокрема, у Київській, Львівській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Одеській, Рівненській та Чернівецькій областях.

За даними МОЗ, в Україні з труднощами зачаття дитини стикаються 12–15% пар, які хочуть стати батьками.

"Забезпечити демографічну стійкість — непростий виклик для країн у всьому світі. В Україні ситуація значно ускладнюється повномасштабною війною, що триває. Однак, попри все, держава продовжує впроваджувати системні рішення задля покращення демографічної ситуації", — зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

До безоплатного пакета послуг входять:

огляд та консультування пацієнтів;

визначення протипоказань для лікування безпліддя;

проведення медикаментозної стимуляції яєчників у жінки;

проведення аспірації вмісту фолікулів яєчників;

отримання сперми, її обробка та підготовка до запліднення;

здійснення етапу запліднення яйцеклітин;

ембріотрансфер;

контроль за станом жінки до настання вагітності;

вибір схеми стимуляції, лікарських засобів, корекція їх доз;

забезпечення лікарськими засобами;

діагностика ембріона за медичними показаннями тощо.

Вік пацієнтки, яка хоче провести штучне запліднення, має бути до 40 років.