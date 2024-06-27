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Іспанія надала Україні доступ до своїх державних фондів відновлення на 50 млн євро
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Іспанія надала Україні доступ до своїх державних фондів відновлення на 50 млн євро

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Іспанія надала Україні доступ до своїх державних фондів відновлення на 50 млн євро
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес і президент України Володимир Зеленський позують після підписання безпекової угоди в палаці Монклоа в Мадриді, Іспанія, 27 травня 2024 року. REUTERS/Susana Vera

Україна отримала доступ до іспанських державних фондів відновлення на 50 млн євро. Кошти підуть на підтримку українського приватного сектору, зокрема, малого та середнього бізнесу.

Про це повідомляється на сайті уряду за підсумками 4-го засідання Змішаної міжурядової українсько-іспанської комісії з економічного і промислового співробітництва 26 червня.

Також Іспанія виділить:

  • додатковий грант у розмірі 1 млн євро для підтримки стійкості приватного сектора України,
  • 4,6 млн євро – на потреби гуманітарного розмінування.

Крім того, Україна уклала низку домовленостей у сферах енергетики, логістики та інших ключових секторів економіки.

Як відзначила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко, одним із пріоритетів у співпраці з Іспанією є енергетичний сектор, який залишається однією з ключових цілей російських атак.

“Ми вдячні Іспанії за надання генераторів та енергетичного обладнання, а також за їхній фінансовий внесок у Фонд підтримки енергетики України на суму понад 4,5 мільйона євро”, – зазначила Свириденко.

Торік у конференції з розмінування у Загребі Іспанія оголосила про 1,5 млн євро допомоги на гуманітарне розмінування для України. І під час зустрічі комісії розповіли про ще 3 млн євро додаткового фінансування на ці потреби.

Також на засіданні йшлося про меморандум, підписаний між “Укрзалізницею” та Оператором залізничної інфраструктури Іспанії Adif, щодо втілення пілотного проекту з використанням технології автоматичної системи зміни ширини колісних пар вантажного рухомого складу під різну колію для західних переходів. Для реалізації проєкту планується створення консорціуму іспанських компаній та “Укрзалізниці”, які будуть співпрацювати з Міністерством торгівлі Іспанії для залучення проектного фінансування через механізм Фонду корпоративної інтернаціоналізації (FIEM) для АТ.

27 травня Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом в Іспанію і підписав із прем'єром країни Педро Санчесом двосторонню безпекову угоду.

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