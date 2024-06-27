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В Україні презентували нові технічні рішення для захисту держустанов від DDoS атак
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В Україні презентували нові технічні рішення для захисту держустанов від DDoS атак

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Держспецзв'язку презентувала представникам державних органів України нові технічні рішення для захисту установ від DDoS атак. Ці рішення забезпечують ефективне виявлення та блокування різних типів кіберзагроз та розширений моніторинг і аналіз інтернет-трафіку.

Про це повідомили у Держспецзв'язку.

Під час презентації представники Держспецзв'язку продемонстрували можливості програмної продукції та сервісної підтримки компаній Radware та Akamai Technologies, що розгорнуті в Державному центрі кіберзахисту.

Очільник відомства Юрій Мироненко закликав працівників з держсектору по максимуму використати ці можливості, щоб ефективніше захищатись від кібератак з боку противника.

Він також подякував проєкту USAID "Кібербезпека критично важливої інфраструктури України" за допомогу з програмною продукцією та сервісною підтримкою.

"Завдяки допомозі USAID ми оновили й суттєво покращили спроможності урядової команди реагування CERT-UA та Державного центру кіберзахисту. Ми також спільно впроваджуємо найкращі світові практики у сфері кібербезпеки, розвиваємо співпрацю з Агенцією США з кібербезпеки та інфраструктури CISA", – сказав Мироненко.

Директорка бюро з питань демократії та врядування місії USAID в Україні Енн Хоппер зазначила, що США твердо підтримують Україну у її протистоянні повномасштабному вторгненню Росії, у тому числі у кіберпросторі.

"Кібербезпека — це не лише про захист даних. Це й про те, що мільйони українців можуть безперебійно отримувати державні послуги щодня. Для цього USAID підтримало Держспецзв’язку у покращенні технічних спроможностей для захисту 70 державних інтернет-ресурсів та вебсервісів від DDoS атак і планує підтримати захист ще 170 ресурсів, інтегрувавши їх у Центр очищення трафіку Держспецзв’язку від DDoS атак", – наголосила вона.

6 червня у Держспецзв'язку заявили про кібератаку на Сили оборони України.

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