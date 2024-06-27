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Укренерго: в енергосистемі складна ситуація, з 17:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим
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Укренерго: в енергосистемі складна ситуація, з 17:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим

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Укренерго: в енергосистемі складна ситуація, з 17:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим
Електромережі. Freepik

У четвер, 27 червня, в енергосистемі зберігається складна ситуація. Заходи обмеження споживання електрики діють протягом всієї доби. З 17:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим.

Про це зранку повідомили в "Укренерго".

Як нагадали енергетики, головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже восьми з початку цього року ракетних ударів війська РФ по українській енергосистемі.

Для подолання дефіциту залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів.

  • На ранок без енергоживлення залишаються 465 населених пунктів.
  • Через бойові дії: є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях.
  • З технічних причин: є знеструмлення в Дніпропетровській та Одеській областях.

Імпорт

Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 28 560 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1570 МВт.

Експорт

Не відбувається і не передбачається.

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