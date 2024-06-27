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Внаслідок сходження з рейок потягу у Комі загинули щонайменше двоє людей
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Внаслідок сходження з рейок потягу у Комі загинули щонайменше двоє людей

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Внаслідок сходження з рейок потягу у Комі загинули щонайменше двоє людей
У Росії зійшли з рейок на перегоні в Комі дев'ять вагонів пасажирського поїзда №511 Воркута — Новоросійськ. Північно-Західна транспортна прокуратура РФ

У Росії внаслідок сходження з рейок пасажирського поїзда "Воркута - Новоросійськ" 26 червня загинули двоє людей, одна людина вважається зниклою безвісти. Близько 50 людей постраждали.

Про це пише BBC з посиланням на “Російські залізниці” (РЖД).

Так, у РЖД повідомили, що на місці сходження з рейок пасажирського поїзда "Воркута - Новоросійськ" у Комі виявили тіла двох людей. За даними компанії, зараз також не вдалося встановити місцезнаходження ще одного пасажира.

У Слідчому Комітеті РФ уточнили, що зниклою безвісти після інциденту із поїздом вважається дівчинка.

Раніше в четвер СК повідомляв, що під одним із вагонів поїзда, що перекинувся, виявили тіло чоловіка.

Як повідомили раніше в РЖД, медична допомога знадобилася 46 пасажирам. Близько 10 людей дістали серйозні травми. За даними очільника Комі Володимира Уйби, п'ятьох постраждалих доправили на лікування до Сиктивкара, ще двох — до Воркути.

У Росії 26 червня зійшли з рейок на перегоні в Комі дев'ять вагонів пасажирського поїзда №511 Воркута — Новоросійськ.

Загалом, за останніми даними, у складі поїзда було 14 вагонів, у яких перебувало 195 пасажирів і 20 працівників залізниці. Правоохоронні органи повідомили ТАСС, що причиною розмиття полотна, де з рейок зійшов пасажирський поїзд у Комі, став паводок.

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