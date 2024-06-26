У Росії зійшли з рейок на перегоні в Комі дев'ять вагонів пасажирського поїзда №511 Воркута — Новоросійськ. Попередньо, загиблих немає.

Про це повідомляють Російські залізниці (РЖД), передають “РИА Новости”.

У Слідчому Комітеті РФ повідомили, що після сходження вагонів поїзда в Комі порушили кримінальну справу, попередньо встановлено, що загиблих немає. До місця направили оперативні служби.

Влада Воркути повідомляє про близько 20 постраждалих пасажирів поїзда Воркута - Новоросійськ, зокрема 3 із них — у важкому стані. При цьому ТАСС інформує з посиланням на правоохоронні органи, що під час сходження з рейок поїзда в Комі постраждали близько 70 людей.

Як повідомили “РИА Новости” з посиланням на місцеву владу, у поїзді їхали 232 людини, імовірно, аварія могла статися через підмив шляхів. За даними росЗМІ, у вагонах, що перекинулися, їхало близько 150 людей.

Зокрема, правоохоронні органи повідомили ТАСС, що причиною розмиття полотна, де з рейок зійшов пасажирський поїзд у Комі, став паводок.

Зазначається, що у поїзді з Воркути, вагони якого зійшли з рейок у Комі, не було організованих груп дітей, які їхали на канікули. Про це повідомила влада міста.

За даними місцевої влади, до місця сходження вагонів пасажирського поїзда в Комі підійшов допоміжний потяг, почалася евакуація пасажирів, передає ТАСС.

Евакуація пасажирів поїзда можлива тільки залізничним транспортом в Інту, навколо тайга і болота. Про це ТАСС повідомив губернатор Комі Володимир Уйба.

Як пише "База", у мережі з'явилося відео, імовірно зняте співробітниками швидкої допомоги, які намагалися проїхати до місця сходження вагонів поїзда на машині. Однак, справжність відео не підтверджена.

Водночас співробітники швидкої допомоги та рятувальники дійсно добираються до місця аварії на іншому поїзді через неможливість проїхати автомобілем.

При цьому, за даними "Бази", деякі співробітники оперативних служб досі намагаються дістатися до поїзда. Багато з них пішли пішки. За словами джерел, до місця аварії їм потрібно буде пройти близько 10 кілометрів.