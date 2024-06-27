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Експрезидента Гондурасу засудили у США до 45 років в'язниці за участь у наркотрафіку — Reuters
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Експрезидента Гондурасу засудили у США до 45 років в'язниці за участь у наркотрафіку — Reuters

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Хуан Орландо Ернандес, Гондурас, США
Експрезидента Гондурасу Хуана Орландо Ернандеса (другий праворуч) супроводжує міністр безпеки Рамон Сабійон (праворуч) до літака Агентства США по боротьбі з наркотиками (DEA) під час його екстрадиції до США на авіабазі, у Тегусігальпі, 21 квітня 2022 року. ORLANDO SIERRA/AFP via Getty Images

Суд у Нью-Йорку (США) засудив колишнього президента Гондурасу Хуана Орландо Ернандеса до 45 років ув'язнення за злочини, пов'язані з торгівлею наркотиками.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У березні цьогоріч суд присяжних Манхеттена визнав його винним в отриманні мільйонів доларів у вигляді хабарів від наркоторговців для захисту поставок кокаїну в США.

Прокурори вимагали довічного ув'язнення, тоді як адвокати заявили, що 40 років ув'язнення, що є обов'язковим мінімумом за такі злочини за федеральним законом штату, було достатнім. За словами сторони обвинувачення, Ернандес сприяв поставкам щонайменше 400 тонн кокаїну до США.

Прокурори також заявили, що Ернандес використовував гроші від торгівлі наркотиками для підкупу чиновників і маніпулювання голосуванням під час президентських виборів у Гондурасі у 2013 і 2017 роках. Кілька засуджених наркоторговців засвідчили, що вони давали Ернандесу хабарі, проте експрезидент Гондурасу заперечував отримання хабарів і заявляв, що боровся з картелями під час свого президентства.

Наразі Ернандес перебуває у в'язниці у Брукліні з моменту його екстрадиції до США з Гондурасу у квітні 2022 року.

Молодшого брата Ернандеса, Тоні Ернандеса, у березні 2021 року засудили до довічного ув'язнення за звинуваченнями у торгівлі наркотиками. Його ув'язнили в Каліфорнії.

Хуан Орландо Ернандес був президентом Гондурасу, який є союзником США в Центральній Америці з 2014 по 2022 рік.

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