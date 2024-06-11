Суд присяжних у Делавері сьогодні 11 червня визнав сина президента США Гантера Байдена винним у всіх трьох злочинах, пов'язаних з незаконним володінням зброєю.

Про це повідомляє Associated Press.

Гантера Байдена засудили за звинуваченням у володінні вогнепальною зброєю у період наркотичної залежності. Також зазначається, що син Байдена збрехав про вживання наркотиків, коли купував зброю.

Присяжні радились близько трьох годин протягом двох днів, перш ніж ухвалити рішення.

"Гантер Байден почав не проявив особливих емоцій під час зачитування вироку. Після вироку він обійняв обох своїх адвокатів і мляво посміхнувся. Він поцілував свою дружину Мелісу, і вони разом вийшли із зали суду", — пише AP.

Перша леді США Джилл Байден прибула до будівлі суду через кілька хвилин після того, як присяжні винесли свій вердикт, і не була в залі суду, коли його зачитували.

Що відомо про справи проти Гантера Байдена

У вересні минулого року Гантеру висунули звинувачення у цій справі. Його звинувачували у володінні вогнепальною зброєю у той період, коли він боровся з наркотичною залежністю.

У 2018 році прокуратура розслідувала інцидент, коли вогнепальна зброя, що належала Хантеру Байдену, була викинута його тодішньою дівчиною на смітник у Вілмінгтоні. Хантер Байден в інтерв’ю ЗМІ у 2021 році розповів, що був залежним від наркотиків і це підвищило ймовірність того, що він порушив федеральний закон, купуючи вогнепальну зброю.

У грудні 2020 року прокуратура штату Делавер у США розпочала розслідування щодо сина президента США Джозефа Байдена. Гантера Байдена підозрюють у зловживаннях під час сплати податків.

У грудні 2023 року міністерство юстиції США відкрило нову кримінальну справу проти Гантера Байдена. Звинувачення стосуються несплати податків за дев'ятьма пунктами.