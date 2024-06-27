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Армія РФ за добу на війні в Україні втратила 1260 солдатів і 3 танки — Генштаб
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Армія РФ за добу на війні в Україні втратила 1260 солдатів і 3 танки — Генштаб

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Армія РФ
Російські військовослужбовці патрулюють металургійний комбінат в Маріуполі, 18 травня 2022 року. Ольга Мальцева/AFP через Getty Images.

Станом на ранок 27 червня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 539 320 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1260 військових.

З техніки російські окупанти втратили:

  • танків ‒ 8042 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15459 (+9) од,
  • артилерійських систем – 14363 (+42) од,
  • РСЗВ — 1108 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 868 (+5) од,
  • літаків — 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11459 (+24),
  • крилаті ракети ‒ 2324 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19468 (+61) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2420 (+11)

Дані уточнюються.

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