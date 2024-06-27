Армія РФ за добу на війні в Україні втратила 1260 солдатів і 3 танки — Генштаб

Станом на ранок 27 червня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 539 320 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1260 військових.
З техніки російські окупанти втратили:
- танків ‒ 8042 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15459 (+9) од,
- артилерійських систем – 14363 (+42) од,
- РСЗВ — 1108 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 868 (+5) од,
- літаків — 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11459 (+24),
- крилаті ракети ‒ 2324 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19468 (+61) од,
- спеціальна техніка ‒ 2420 (+11)
Дані уточнюються.