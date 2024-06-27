Усі новиниВступ в ЄСЄвро-2024МобілізаціяВідключення світлаВійнаІсторіїВідеоРозслідуванняЗлочини РФУкраїна і НАТОТОП РегіонівХарківщинаКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У США підтвердили смерть співробітника американського посольства в Києві
СШАСМЕРТЬПОЛІТИКАУКРАЇНАСвітПодіїПолітика

У США підтвердили смерть співробітника американського посольства в Києві

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Метью Міллер
Речник Держдепартаменту Метью Міллер, 18 липня 2023 року. AP/Nathan Howard

У Державному департаменті США підтвердили смерть співробітника американського посольства в Києві. Його тіло знайшли у столичному готелі.

Про це повідомив речник Держдепу США Метью Міллер під час брифінгу.

"Ми можемо підтвердити смерть урядового службовця США, який підпорядковувався керівнику місії в посольстві в Києві. Є розуміння, що він помер природною смертю", – сказав Міллер.

У столичному готелі Hilton 25 червня виявили тіло представника американського посольства в Україні, повідомили співрозмовники Української правди в правоохоронних органах.

Слідів насильства не виявили, кажуть джерела. Смерть настала внаслідок природніх причин.

Топ дня
Рятувальники у Херсоні потрапили під російський обстріл у Херсоні
Резолюція ПАРЄ по створенню трибуналу по Росії, обстріл Херсона. 854 день війни. Онлайн
Збірна України завершила виступи на Євро-2024 після нічиєї з Бельгією: підсумкова таблиця групи Е
Збірна України завершила виступи на Євро-2024 після нічиєї з Бельгією: підсумкова таблиця групи Е
ЄС Україна
ЄС і Україна 27 червня підпишуть безпекову угоду Ексклюзивно
Через недостовірні дані у звітах НАЗК припиняє фінансування партії "Голос"
Через недостовірні дані у звітах НАЗК припиняє фінансування партії "Голос"
Під час матчу Україна — Бельгія розгорнули банер із зображенням Назарія Грінки Гринцевича
Під час матчу Україна — Бельгія вболівальники розгорнули банер із зображенням Назарія "Грінки" Гринцевича

Вибір редакції
проукраїнський мітинг у Херсоні у березні 2022 року
Справа Барчуків: історія родини, яка провела 13 місяців в ув’язненні на окупованій частині Херсонщини
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Дізнайтесь більше
Будівля Верховного суду округу Маріон, штат Індіана, США
Вперше за десять років: в одному зі штатів США відновлять смертну кару
Байден помилував тисячі ветеранів, засуджених через заборону на ЛГБТ-стосунки
Байден помилував тисячі ветеранів, засуджених через заборону на ЛГБТ-стосунки в армії США
Еван Гершкович в залі Московського міського суду
"Дипломатія заручників": що відомо про справу Евана Гершковича та можливий обмін журналіста
Метью Міллер
У Держдепі США прокоментували видачу ордерів на арешт Шойгу та Герасимова
На початок