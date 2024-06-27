У США підтвердили смерть співробітника американського посольства в Києві

У Державному департаменті США підтвердили смерть співробітника американського посольства в Києві. Його тіло знайшли у столичному готелі.
Про це повідомив речник Держдепу США Метью Міллер під час брифінгу.
"Ми можемо підтвердити смерть урядового службовця США, який підпорядковувався керівнику місії в посольстві в Києві. Є розуміння, що він помер природною смертю", – сказав Міллер.
У столичному готелі Hilton 25 червня виявили тіло представника американського посольства в Україні, повідомили співрозмовники Української правди в правоохоронних органах.
Слідів насильства не виявили, кажуть джерела. Смерть настала внаслідок природніх причин.
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