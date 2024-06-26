Білий дім обговорює розміщення військових підрядників в Україні — CNN

В адміністрації президента США обговорюють відправку військових підрядників до України, щоб вони допомагали обслуговувати й ремонтувати американське озброєння.

Про це повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на власні джерела в Білому домі.

Ця зміна ознаменує ще один значний зсув у політиці адміністрації Байдена щодо України, оскільки США шукають способи дати українським військовим перевагу над Росією.

Над політикою все ще працюють представники адміністрації, і вона ще не отримала остаточного схвалення від президента Джо Байдена, повідомили джерела.

"Ми не приймали жодних рішень, і будь-яке обговорення цього питання є передчасним. Президент абсолютно твердий, що він не надішле американські війська в Україну", — сказав один із чиновників адміністрації.

За інформацією телеканалу, такі зміни можуть ухвалити та ввести в дію вже цьогоріч. Це дозволить Пентагону надавати контракти американським компаніям на роботу в Україні вперше після вторгнення Росії в 2022 році. Чиновники сподіваються, що це пришвидшить технічне обслуговування та ремонт систем озброєння, які знаходяться на озброєнні українських військових.

Проблеми з обслуговуванням американської зброї в Україні

Надану США військову техніку, яка зазнала значних пошкоджень під час бойових дій, довелося вивозити з України до Польщі, Румунії чи інших країн НАТО для ремонту, що вимагає часу. Американські війська також доступні, щоб допомогти українцям із регулярним обслуговуванням і матеріально-технічним забезпеченням, але лише здалеку через відеочат або захищений телефон — угода, яка має певні обмеження, оскільки американські війська та підрядники не можуть працювати безпосередньо над системами.

Нинішні та колишні американські чиновники, знайомі з дискусіями щодо розміщення підрядників в Україні, підкреслили, що зміна політики не призведе до такої переважної присутності американських підрядників, яка існувала в Іраку та Афганістані. Натомість це призведе до того, що в Україні одночасно працюватиме від кількох десятків до кількох сотень підрядників.