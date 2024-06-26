У Болівії військові захопили президентський палац

Броньована машина прорвала вхід до президентського палацу в Ла-Пасі у Болівії. За нею побігли солдати. Президент назвав це спробою перевороту.

Про це повідомляє Reuters.

Військові заблокували входи до площі Мурільйо де розташовані урядові будівлі, після чого броньована машина спробувала протаранити двері палацу. Бронетехніка і війська зайняли позиції на площі.

Штурмом керує командувач армії Болівії Хуан Хосе Зуніга, якого нещодавно позбавили військового командування. Він заявив про намір "повернути батьківщину" та вимагає звільнити політв'язнів, включаючи колишню виконувачку обовʼязків президента країни Жанін Аньєс.

Президент Болівії Луїс Арсе закликав мешканців країни виступити проти спроби державного перевороту після штурму. Президент пізніше повідомив, що призначив нове військове керівництво і привів до присяги головнокомандувача армії Хосе Вілсона Санчеса. Після цього військові почали залишати площу.

Міністерство закордонних справ Болівії звинуватив посольство США у втручанні у внутрішні справи країни.