Республіканці звинуватили американську виконавчу владу у відправленні кенійським військам зброю, яку можна було б відправити Україні.

Про це пише американська газета Politico, у розпорядженні якої є відповідний лист законодавців.

Із заявою виступили: голова комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу Майкл Маккол та старший республіканець в аналогічному комітеті Сенату Джим Ріш.

На їхню думку, Білий дім в обхід Конгресу виділила кенійським військам, що прямують до Гаїті, десятки мільйонів доларів на зброю, яка була призначена для України. Йдеться про прискорене виділення 60 мільйонів доларів на військову допомогу для боротьби з бандами у Гаїті. У цей пакет увійшли стрілецька зброя, боєприпаси та бронемашини.

"Адміністрація поспішає профінансувати неясну та невизначену діяльність на Гаїті без схвалення Конгресу", — вважають республіканці.

Як зазначає Politico, протягом кількох місяців Маккол та Ріш блокували передачу військової допомоги кенійським силам. Республіканці сумніваються, що підтримуваний США план дій у Гаїті справді приведе до успіху. Як пояснює газета, у ньому не вказано конкретних термінів і не уточнюється, скільки грошей США можуть виділити ще.

"Підтримка народу Гаїті не обмежує і не забирає у нас можливості підтримувати народ в Україні", — сказав співрозмовник видання з Держдепартаменту.

Що відомо про заворушення на Гаїті

3 березня прем’єр-міністр країни Аріель Анрі вирушив у Кенію домовлятися про розміщення на Гаїті міжнародного контингенту для боротьби з бандитизмом. Тоді ж один із лідерів бандитів на прізвисько "Барбекю" оголосив прем'єру війну. За день після цього об’єднані злочинні угруповання штурмували вʼязницю у столиці Порт-о-Пренсі та звільнили 4000 в’язнів, а також захопили міжнародний аеропорт. Нині банди контролюють 80% міста.

Зіткнення відбуваються не тільки в столиці, а й перекинулися на інші міста країни — Леоган, Лафіто. Там, як і в Порт-о-Пренсі, банди підпалюють поліцейські дільниці та намагаються перекривати шляхи постачання їжі, палива і води.

До чого тут Кенія

Минулого року влада Кенії зголосилася очолити міжнародний збройний контингент, який вгамував би гаїтянські банди, і виділити для цього тисячу поліцейських. Ще дві тисячі солдатів пообіцяла інша африканська країна — Бенін, а фінансувати цю операцію готові США.