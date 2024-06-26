Литва виділятиме не менше ніж 0,25% ВВП на оборонну підтримку України — Науседа

Державна рада оборони Литви підтримала рішення щодо виділення щонайменше 0,25% валового внутрішнього продукту (ВВП) на підтримку Україні.

Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа.

"Сьогодні на засіданні Державної ради оборони ми домовилися про виділення щонайменше 0,25% ВВП на підтримку безпеки та оборони України. Литва буде продовжувати твердо стояти до перемоги. Ми завжди будемо підтримувати свободу", — написав він у соцмережі Х.

30 травня Литва долучилася до коаліції з посилення української протиповітряної оборони, яку очолює Німеччина, Франція та США.