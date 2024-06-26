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Зеленський підписав закон про статус англійської мови
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Зеленський підписав закон про статус англійської мови

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Зеленський
Президент Володимир Зеленський. Пресслужба президента

Президент Володимир Зеленський підписав закон №9432 про застосування англійської мови в Україні, який 4 червня ухвалила Верховна Рада.

Про це свідчать дані на сторінці законопроєкту на сайті парламенту.

Закон сьогодні, 26 червня, повернули до Ради з підписом глави держави.

Законопроєкт передбачає офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

Також будуть визначені категорії посад, кандидати на які повинні обовʼязково знати англійську мову.

У серпні 2022 року Мінкульт розробив законопроект про особливий статус англійської мови в Україні, як мови міжнародного спілкування.

17 червня 2023 року прем‘єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що Кабмін готує законопроєкт, який закріпить англійську як мову міжнародного спілкування.

У листопаді Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про застосування англійської мови в Україні. Пропозицію про показ в кінотеатрах англомовних фільмів без українського дубляжу, натомість з субтитрами, вилучили з законопроєкту ще влітку після критики суспільства.

4 червня 2024 року Верховна рада в другому читанні ухвалила законопроєкт №9432 про англійську мову.

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