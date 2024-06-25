Росія обмежує доступ до мовних ресурсів низки ЗМІ Євросоюзу

Росія обмежує доступ з території РФ до мовних ресурсів низки медіа Євросоюзу. Це стане відповіддю на обмеження ЄС щодо російських ЗМІ.
Про це повідомили в МЗС РФ.
Обмеження на адресу європейських ЗМІ запроваджено у відповідь на заборону мовлення в ЄС “РИА Новости”, "Известий" і Российськой газети, повідомили в МЗС, яке набирає чинності сьогодні, 25 червня.
"Російська сторона неодноразово і на різних рівнях попереджала, що політично вмотивовані утиски вітчизняних журналістів та необґрунтовані заборони російських ЗМІ на просторі ЄС не залишаться без реакції. Незважаючи на це, у Брюсселі та столицях країн блоку вважали за краще піти шляхом ескалації, черговою нелегітимною забороною змусивши Москву на прийняття дзеркальних і пропорційних контрзаходів. Відповідальність за такий розвиток подій лежить виключно на керівництві Євросоюзу і на країнах цього об'єднання, що підтримали таке рішення", — йдеться у заяві МЗС Росії
Якщо санкції щодо російських ЗМІ буде знято, Москва також перегляне свої відповідні обмежувальні заходи, заявили в МЗС РФ.
Загалом йдеться про понад 80 європейських ЗМІ, щодо яких вводяться заходи у відповідь з обмеження мовлення та доступу до ресурсів в мережі Інтернет з території Російської Федерації.
Австрія
1. Державна телерадіокомпанія "ORF" (orf.at);
2. Медіахолдинг "Osterreich" (oe24.at);
Бельгія
3. Журнал "Le Vif" (levif.be);
4. Журнал "Knack" (knack.be);
Болгарія
5. Новинний інформаційний портал "Mediapool" (Mediapool.bg);
6. Газета "24 Chasa" (24chasa.bg);
Угорщина
7. Інформаційний інтернет-портал 444.hu;
Німеччина
8. Журнал "Der Spiegel" (spiegel.de);
9. Газета "Die Zeit" (zeit.de);
10. Газета "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (faz.net);
Греція
11. АТ "Грецьке радіо та телебачення EPT (ert.gr, ertnews.gr);
12. Медіахолдинг "Skai" (skai.gr);
13. Телеканал "Mega" (Megatv.com);
14. Газета "Proto Thema" (protothema.gr);
Данія
15. Щоденна газета "Berlingske" (berlingske.dk);
16. Видання "Information" (information.dk);
Ірландія
17. Національна телерадіокомпанія "RTE" (rte.ie);
18. Газета The Irish Times (irishtimes.com);
19. Газета "The Irish Independent" (independent.ie);
Іспанія
20. Газета "El Mundo" (elmundo.es);
21. Газета "El Pais" (elpais.com);
22. Інформаційне агентство "EFE" (efe.com);
23. Державне телебачення Іспанії Televisión Española (rtve.es);
Італія
24. Телеканал загальнонаціонального мовлення "LA7" (la7.it);
25. Газета "La Stampa" (lastampa.it);
26. Газета "La Repubblica" (repubblica.it);
27. Телекомпанія "RAI" (rai.it, rainews.it);
Кіпр
28. Газета Politis (politis.com.cy);
29. Електронний інформаційний портал Cyprus Times (cyprustimes.com);
30. Газета "Cyprus Mail" (cyprus-mail.com);
Латвія
31. Телеканал "Latvian Television" Латвійське радіо 4 (lsm.lv);
32. Інтернет-портал apollo.lv;
33. Інтернет-телеканал tvnet.lv;
34. Видання "Diena" (diena.lv);
Литва
35. Інтернет-портал "LRT" (lrt.lt);
36. Інтернет-портал "15min.lt" (15min.lt);
37. Інтернет-портал "lrytas.lt" (lrytas.lt);
Мальта
38. Центральний державний телеканал Television Malta TVM (tvmnews.mt);
39. Газета "Times of Malta" (timesofmalta.com);
40. Газета "The Malta Independent" (independent.com.mt);
41. Газета "Malta Today" (maltatoday.com.mt);
Нідерланди
42. Телерадіокомпанія "Nos" (nos.nl);
43. Газета "Nrc" (nrc.nl);
44. Газета "Algemeen Dagblad" (ad.nl);
Польща
45. Телеканал Belsat (belsat.eu, belsat.pl);
46. Журнал «Нова Польща» (novayapolsha.eu, novayapolsha.com novayapolsha.pl);
Португалія
47. Телеканал "RTP Internacional" (rtp.pt);
48. Газета "Publico" (publico.pt);
49. Газета "Expresso" (expresso.pt);
50. Інформаційно-аналітичний проект "Observador" (observador.pt);
Румунія
51. Телеканал "Pro TV International" (супутники "Eutelsat 16A -16 EST" та "Astra 5B - 31,5 EST"; веб-сайти: stirileprotv.ro, protv.ro);
52. Телеканал "Digi24" (супутник "Eutelsat 16A - 16EST"; веб-сайт digi24.ro);
53. Телеканал "B1TV" (супутник "Astra 5B - 31,5 EST"; веб-сайт b1tv.ro);
Словаччина
54. Газета "SME" (sme.sk);
55. Інтернет-видання "Dennik N" (dennikn.sk);
Словенія
56. Інтернет-видання «Nova24» (Nova24.si, Nova24tv.si);
57. Інтернет-видання "Demokracija" (Demokracija.si, Demokracija.eu);
Фінляндія
58. Газета "Ilta-Sanomat" (is.fi);
59. Газета "Iltalehti" (iltalehti.fi);
60. Газета "Helsingin Sanomat" (hs.fi);
61. Телерадіокомпанія "Yleisradio" (yle.fi);
Франція
62. Телеканал "LCI" (tf1info.fr);
63. Газета "Le Monde" (lemonde.fr);
64. Газета "La Croix" (la-croix.com);
65. Газета "Liberation" (liberation.fr);
66. Журнал "Lexpress" (lexpress.fr);
67. Радіокомпанія "Radio France" (radiofrance.fr);
68. Інформаційне агентство "Agence France-Presse" (afp.com, afpforum.com);
69. Телеканал "CNews" (cnews.fr);
70. Телекомпанія "Arte" (arte.tv);
Чехія
71. Телеканал "Ceska Televize" (ceskatelevize.cz);
72. Інтернет-портал «Seznam Zpravy» (seznamzpravy.cz);
Швеція
73. Телерадіокомпанія "SVT" (svt.se);
74. Радіокомпанія Sveriges Radio (sverigesradio.se);
Естонія
75. Інформаційний веб-портал propastop.org;
76. Національна телерадіомовна корпорація «ERR» (err.ee);
77. Медіаресурс Delfi (delfi.ee);
Загальноєвропейські ЗМІ
78. Agence Europe (agenceurope.eu);
79. Politico (www.politico.eu, www.politico.com);
80. Супутниковий пакет Svoboda Satellite Package;
81. Інтернет-видання "Euobserver" (Euobserver.com).
Рада ЄС 17 травня вирішила призупинити трансляцію в Європейському Союзі ще чотирьох ЗМІ, які поширюють і підтримують російську пропаганду та агресивну війну проти України. Це Voice of Europe ("Голос Європи"), "РИА Новости", "Известия" та "Российская газета".