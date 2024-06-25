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Росія обмежує доступ до мовних ресурсів низки ЗМІ Євросоюзу
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Росія обмежує доступ до мовних ресурсів низки ЗМІ Євросоюзу

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Росія обмежує доступ до мовних ресурсів низки ЗМІ Євросоюзу
Росія обмежує доступ до мовних ресурсів низки ЗМІ Євросоюзу. Пресслужба МЗС РФ

Росія обмежує доступ з території РФ до мовних ресурсів низки медіа Євросоюзу. Це стане відповіддю на обмеження ЄС щодо російських ЗМІ.

Про це повідомили в МЗС РФ.

Обмеження на адресу європейських ЗМІ запроваджено у відповідь на заборону мовлення в ЄС “РИА Новости”, "Известий" і Российськой газети, повідомили в МЗС, яке набирає чинності сьогодні, 25 червня.

"Російська сторона неодноразово і на різних рівнях попереджала, що політично вмотивовані утиски вітчизняних журналістів та необґрунтовані заборони російських ЗМІ на просторі ЄС не залишаться без реакції. Незважаючи на це, у Брюсселі та столицях країн блоку вважали за краще піти шляхом ескалації, черговою нелегітимною забороною змусивши Москву на прийняття дзеркальних і пропорційних контрзаходів. Відповідальність за такий розвиток подій лежить виключно на керівництві Євросоюзу і на країнах цього об'єднання, що підтримали таке рішення", — йдеться у заяві МЗС Росії

Якщо санкції щодо російських ЗМІ буде знято, Москва також перегляне свої відповідні обмежувальні заходи, заявили в МЗС РФ.

Загалом йдеться про понад 80 європейських ЗМІ, щодо яких вводяться заходи у відповідь з обмеження мовлення та доступу до ресурсів в мережі Інтернет з території Російської Федерації.

Австрія

1. Державна телерадіокомпанія "ORF" (orf.at);

2. Медіахолдинг "Osterreich" (oe24.at);

Бельгія

3. Журнал "Le Vif" (levif.be);

4. Журнал "Knack" (knack.be);

Болгарія

5. Новинний інформаційний портал "Mediapool" (Mediapool.bg);

6. Газета "24 Chasa" (24chasa.bg);

Угорщина

7. Інформаційний інтернет-портал 444.hu;

Німеччина

8. Журнал "Der Spiegel" (spiegel.de);

9. Газета "Die Zeit" (zeit.de);

10. Газета "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (faz.net);

Греція

11. АТ "Грецьке радіо та телебачення EPT (ert.gr, ertnews.gr);

12. Медіахолдинг "Skai" (skai.gr);

13. Телеканал "Mega" (Megatv.com);

14. Газета "Proto Thema" (protothema.gr);

Данія

15. Щоденна газета "Berlingske" (berlingske.dk);

16. Видання "Information" (information.dk);

Ірландія

17. Національна телерадіокомпанія "RTE" (rte.ie);

18. Газета The Irish Times (irishtimes.com);

19. Газета "The Irish Independent" (independent.ie);

Іспанія

20. Газета "El Mundo" (elmundo.es);

21. Газета "El Pais" (elpais.com);

22. Інформаційне агентство "EFE" (efe.com);

23. Державне телебачення Іспанії Televisión Española (rtve.es);

Італія

24. Телеканал загальнонаціонального мовлення "LA7" ​​(la7.it);

25. Газета "La Stampa" (lastampa.it);

26. Газета "La Repubblica" (repubblica.it);

27. Телекомпанія "RAI" (rai.it, rainews.it);

Кіпр

28. Газета Politis (politis.com.cy);

29. Електронний інформаційний портал Cyprus Times (cyprustimes.com);

30. Газета "Cyprus Mail" (cyprus-mail.com);

Латвія

31. Телеканал "Latvian Television" Латвійське радіо 4 (lsm.lv);

32. Інтернет-портал apollo.lv;

33. Інтернет-телеканал tvnet.lv;

34. Видання "Diena" (diena.lv);

Литва

35. Інтернет-портал "LRT" (lrt.lt);

36. Інтернет-портал "15min.lt" (15min.lt);

37. Інтернет-портал "lrytas.lt" (lrytas.lt);

Мальта

38. Центральний державний телеканал Television Malta TVM (tvmnews.mt);

39. Газета "Times of Malta" (timesofmalta.com);

40. Газета "The Malta Independent" (independent.com.mt);

41. Газета "Malta Today" (maltatoday.com.mt);

Нідерланди

42. Телерадіокомпанія "Nos" (nos.nl);

43. Газета "Nrc" (nrc.nl);

44. Газета "Algemeen Dagblad" (ad.nl);

Польща

45. Телеканал Belsat (belsat.eu, belsat.pl);

46. ​​Журнал «Нова Польща» (novayapolsha.eu, novayapolsha.com novayapolsha.pl);

Португалія

47. Телеканал "RTP Internacional" (rtp.pt);

48. Газета "Publico" (publico.pt);

49. Газета "Expresso" (expresso.pt);

50. Інформаційно-аналітичний проект "Observador" (observador.pt);

Румунія

51. Телеканал "Pro TV International" (супутники "Eutelsat 16A -16 EST" та "Astra 5B - 31,5 EST"; веб-сайти: stirileprotv.ro, protv.ro);

52. Телеканал "Digi24" (супутник "Eutelsat 16A - 16EST"; веб-сайт digi24.ro);

53. Телеканал "B1TV" (супутник "Astra 5B - 31,5 EST"; веб-сайт b1tv.ro);

Словаччина

54. Газета "SME" (sme.sk);

55. Інтернет-видання "Dennik N" (dennikn.sk);

Словенія

56. Інтернет-видання «Nova24» (Nova24.si, Nova24tv.si);

57. Інтернет-видання "Demokracija" (Demokracija.si, Demokracija.eu);

Фінляндія

58. Газета "Ilta-Sanomat" (is.fi);

59. Газета "Iltalehti" (iltalehti.fi);

60. Газета "Helsingin Sanomat" (hs.fi);

61. Телерадіокомпанія "Yleisradio" (yle.fi);

Франція

62. Телеканал "LCI" (tf1info.fr);

63. Газета "Le Monde" (lemonde.fr);

64. Газета "La Croix" (la-croix.com);

65. Газета "Liberation" (liberation.fr);

66. Журнал "Lexpress" (lexpress.fr);

67. Радіокомпанія "Radio France" (radiofrance.fr);

68. Інформаційне агентство "Agence France-Presse" (afp.com, afpforum.com);

69. Телеканал "CNews" (cnews.fr);

70. Телекомпанія "Arte" (arte.tv);

Чехія

71. Телеканал "Ceska Televize" (ceskatelevize.cz);

72. Інтернет-портал «Seznam Zpravy» (seznamzpravy.cz);

Швеція

73. Телерадіокомпанія "SVT" (svt.se);

74. Радіокомпанія Sveriges Radio (sverigesradio.se);

Естонія

75. Інформаційний веб-портал propastop.org;

76. Національна телерадіомовна корпорація «ERR» (err.ee);

77. Медіаресурс Delfi (delfi.ee);

Загальноєвропейські ЗМІ

78. Agence Europe (agenceurope.eu);

79. Politico (www.politico.eu, www.politico.com);

80. Супутниковий пакет Svoboda Satellite Package;

81. Інтернет-видання "Euobserver" (Euobserver.com).

Рада ЄС 17 травня вирішила призупинити трансляцію в Європейському Союзі ще чотирьох ЗМІ, які поширюють і підтримують російську пропаганду та агресивну війну проти України. Це Voice of Europe ("Голос Європи"), "РИА Новости", "Известия" та "Российская газета".

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