Усі новиниВступ в ЄСЄвро-2024МобілізаціяВідключення світлаВійнаІсторіїВідеоРозслідуванняЗлочини РФУкраїна і НАТОТОП РегіонівХарківщинаКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Податки. Армія. Перемога": "Укрпошта" випустить нову марку
УКРПОШТАУКРАЇНАКОНСТИТУЦІЯВторгнення Росії в УкраїнуЖиттяПодії

"Податки. Армія. Перемога": "Укрпошта" випустить нову марку

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Поштовий набір "Податки. Армія. Перемога"
Поштовий набір "Податки. Армія. Перемога". "Укрпошта"

"Укрпошта" 27 червня випустить нову марку "Податки. Армія. Перемога", яка присвячений Дню Конституції України.

Про це у Telegram повідомив очільник "Укрпошти" Ігор Смілянський.

За його словами, сплачуючи податки, українці спільно підтримують Збройні сили України.

"Як сказав президент, зарплата одного військового — це податки 6-8 працюючих українців. Тож доводити важливість теми буде зайвим. Це база, ґрунт і фундамент, який ми закладаємо в майбутню перемогу і незалежність кожного куточку нашої країни", — сказав Смілянський.

Він додав, що на підготовку нового поштового випуску їх надихнула рекламна кампанія США часів Другої світової війни, спрямована на популяризацію сплати податків.

"Тож, надихнувшись цим прикладом, а також наближенням Дня Конституції, де в статті 67 написано, що "кожен зобов’язаний сплачувати податки й збори в порядку і розмірах, установлених законом", — розповів Смілянський.

Придбати цей поштовий випуск можна онлайн за посиланням. На поштовому випуску зображено монету НБУ номіналом 1 гривня (художник Василь Лопата). Поштовий набір включає: аркуш "Податки. Армія. Перемога", конверт "Перший день" та картку. Його вартість становить 186,96 гривні.

День Конституції України щорічно відзначається 28 червня.

Топ дня
Рютте, генсек НАТО
Рютте офіційно призначили генсеком НАТО Офiцiйно
Лінія електропередач
26 червня обсяг обмежень електроенергії по всій Україні з 17:00 до 23:00 буде більшим — "Укренерго"
Еван Гершкович в залі Московського міського суду
"Дипломатія заручників": що відомо про справу Евана Гершковича та можливий обмін журналіста
Сергій Ребров — про кадровий стан збірної України перед матчем проти Бельгії та сценарії виходу у плей-оф
Сергій Ребров — про кадровий стан збірної України перед матчем проти Бельгії та сценарії виходу у плей-оф
Джуліан Ассанж в США
Суд над засновником WikiLeaks, повернення полонених та перший скринінг Конституції: головні новини ранку 29 червня

Вибір редакції
проукраїнський мітинг у Херсоні у березні 2022 року
Справа Барчуків: історія родини, яка провела 13 місяців в ув’язненні на окупованій частині Херсонщини
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Дізнайтесь більше
Укрпошта
"Україно вперед!": "Укрпошта" анонсувала нову марку
"Азов. 10 років. Вільні обирають боротьбу", марка, Укрпошта
10-річчя "Азову": "Укрпошта" випустила лімітовану марку
вишиванка, Харківщина, Укрпошта, марка до дня вишиванки 2024
"Укрпошта" випускає марки до Дня вишиванки. Вони присвячені двом регіонам
Укрпошта, посилки за 6 місяців, аукціони Прозорро
"Укрпошта" продаватиме через Prozorro посилки, які за пів року ніхто не забрав
На початок