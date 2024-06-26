"Податки. Армія. Перемога": "Укрпошта" випустить нову марку

"Укрпошта" 27 червня випустить нову марку "Податки. Армія. Перемога", яка присвячений Дню Конституції України.

Про це у Telegram повідомив очільник "Укрпошти" Ігор Смілянський.

За його словами, сплачуючи податки, українці спільно підтримують Збройні сили України.

"Як сказав президент, зарплата одного військового — це податки 6-8 працюючих українців. Тож доводити важливість теми буде зайвим. Це база, ґрунт і фундамент, який ми закладаємо в майбутню перемогу і незалежність кожного куточку нашої країни", — сказав Смілянський.

Він додав, що на підготовку нового поштового випуску їх надихнула рекламна кампанія США часів Другої світової війни, спрямована на популяризацію сплати податків.

"Тож, надихнувшись цим прикладом, а також наближенням Дня Конституції, де в статті 67 написано, що "кожен зобов’язаний сплачувати податки й збори в порядку і розмірах, установлених законом", — розповів Смілянський.

Придбати цей поштовий випуск можна онлайн за посиланням. На поштовому випуску зображено монету НБУ номіналом 1 гривня (художник Василь Лопата). Поштовий набір включає: аркуш "Податки. Армія. Перемога", конверт "Перший день" та картку. Його вартість становить 186,96 гривні.

День Конституції України щорічно відзначається 28 червня.