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У США пояснили, чому не визнають Росію державою-спонсором тероризму
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У США пояснили, чому не визнають Росію державою-спонсором тероризму

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Метью Міллер
Речник Держдепартаменту Метью Міллер під час брифінгу. AP

Білий дім вважає, що посилення тиску санкцій та експортних обмежень проти Росії працює ефективніше, ніж визнавання її державою-спонсором тероризму.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, пише Укрінформ.

"Ми надалі вважаємо, що існують ефективніші способи притягти Росію до відповідальності за її дії, ніж визнання її державою-спонсором тероризму", — зауважив представник Держдепартаменту США.

Він пояснив, що такий статус потягне за собою низку негативних наслідків, зокрема, гуманітарного характеру. Тому у США вважають краще запроваджувати санкції проти російських чиновників та компаній, експортного контролю, який послаблює російську військову машину.

У 2022 році міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поясняв, чому США не визнають РФ державою-спонсором тероризму.

Першим аргументом він назвав те, що коли державу оголошують спонсором тероризму, то активи цієї держави на території США відкриваються для судових позовів громадян США і юридичних осіб, і їх можна отримати в якості компенсації за ті чи інші дії.

Другий аргумент полягає в тому, що США не хочуть, щоб їхні друзі і союзники перш за все в Європі, потрапили під вторинні американські санкції.

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