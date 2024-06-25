На війні в Україні РФ втратила 1180 військових за добу — Генштаб

Станом на ранок 25 червня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 536 840 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1180 військових.
З техніки росіяни втратили:
- танків — 8035 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 15431 (+18) од,
- артилерійських систем — 14281 (+35) од,
- РСЗВ — 1108 (+0) од,
- засоби ППО — 863 (+0) од,
- літаків — 359 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11413 (+31),
- крилаті ракети — 2324 (+1),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 19362 (+58) од,
- спеціальна техніка — 2403 (+6).
Дані уточнюються.
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