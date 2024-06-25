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На війні в Україні РФ втратила 1180 військових за добу — Генштаб
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На війні в Україні РФ втратила 1180 військових за добу — Генштаб

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Генштаб ЗСУ втрати ворога, армія РФ, війна в Україні
Російські військові. Getty Images

Станом на ранок 25 червня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 536 840 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1180 військових.

З техніки росіяни втратили:

  • танків — 8035 (+4) од,
  • бойових броньованих машин — 15431 (+18) од,
  • артилерійських систем — 14281 (+35) од,
  • РСЗВ — 1108 (+0) од,
  • засоби ППО — 863 (+0) од,
  • літаків — 359 (+0) од,
  • гелікоптерів — 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11413 (+31),
  • крилаті ракети — 2324 (+1),
  • кораблі /катери — 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 19362 (+58) од,
  • спеціальна техніка — 2403 (+6).

Дані уточнюються.

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