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У Росії дві області опинилися під атакою українських безпілотників
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У Росії дві області опинилися під атакою українських безпілотників

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Міністерство оборони Росії в Москві
Міністерство оборони Росії в Москві. Фото: Getty Images

У результаті масованої атаки українських безпілотників на Бєлгород та Бєлгородський район Росії постраждала жінка. Влада Воронезької області теж заявила про збиті дрони.

Про це повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.

"Жінку із закритою черепно-мозковою травмою та переломом правої руки бригада швидкої доставляє до міської лікарні №2 Бєлгорода. Попередньо, в Бєлгороді вибиті вікна в чотирьох квартирах чотирьох багатоквартирних будинків. В одному приватному будинку пошкоджено покрівлю і фасад",— написав він у телеграмі.

Пізніше губернатор повідомив, що системи ППО збили кілька повітряних цілей над Бєлгородом. Також при нальоті постраждав чоловік, від госпіталізації він відмовився.

За словами Гладкова, в Щебекіно в результаті обстрілу згоріла одна з адміністративних будівель.

ППО знищила вночі у Воронезькій області два українські безпілотники літакового типу, повідомив губернатор регіону Олександр Гусєв.

"Частини безпілотника потрапили на територію одного з проммайданчиків. При падінні деякі фрагменти розірвалися, спричинивши спалах. Його вже ліквідовано. За попередньою інформацією, ніхто з громадян не постраждав», — повідомив він.

Раніше у Воронезькій області оголошували повітряну небезпеку.

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