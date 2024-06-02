КНДР знову відправила повітряні кулі зі сміттям до Південної Кореї

Північна Корея (КНДР) вдруге за тиждень відправила близько 600 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї.

Про це повідомляє Associated Press, посилаючись на південнокорейських військових.

Зазначається, що близько 600 повітряних куль знову перетнули кордон в суботу, 1 червня, та потрапили до кількох провінцій, зокрема, й в деякі райони Сеула. Вони містили у собі недопалки, шматки тканини, макулатуру та вініл, але небезпечних речовин не було.

Військові порадили людям остерігатися падіння предметів і не торкатися їх, а натомість повідомляти про це у військові чи поліцейські управління. Повідомлень про постраждалих чи руйнування не надходило.

У Сеулі міська влада надіслала текстові сповіщення про те, що в небі поблизу міста були виявлені непізнані об’єкти, які, ймовірно, прилетіли з Північної Кореї, і що військові реагують на них.

29 травня близько 200 повітряних куль перетнули кордон Південної Кореї з боку КНДР і впали в різних місцях по всій країні. Вони досягнули південно-східної провінції Південний Кьонсан. До куль були прив'язані поліетиленові пакети зі сміттям — макулатурою, пластиковими пляшками, батарейками, взуттєвими залишками, — а на деяких написано "екскременти". Тоді Кім Йо Чон, сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина, підтвердила, що повітряні кулі були надіслані у відповідь на кампанію активістів, які переправляли агітаційні листівки через кордон КНДР.