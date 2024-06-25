Цього року держава збільшить місця для вступу на аспірантуру та повністю їх оплатить. Ті, хто хотів потрапити на контракт — не зможуть вступити взагалі.

Про це повідомив у ефірі Суспільного заступник міністра освіти України Михайло Винницький.

За його словами, зміни щодо вступу внесли для аспірантів. Цього року акцент зробили на денній формі навчання: денна форма буде за кошти державного бюджету. Якщо попередні роки на аспірантуру виділяли близько 3 200 місць кожного року на бюджет, то цього року ця цифра буде вдвічі більшою, каже Винницький.

Заступник міністра освіти розповів, що ректори звертатися до міністерства з тим, що недостатньо державних місць.

"Тому цього року ми вирішили збільшити саме державні місця, повністю аспірантура буде профінансована державою. А ті, які хотіли скористатися з аспірантури за контрактом — для них цього року будуть закриті двері", — заявив Винницький.

Це не торкається тих, хто вступив на навчання у 2022 та 2023 роках — там без змін. Єдине, що заплановано, на кінець цього року — Єдиний державний залік, який складатимуть саме вступники 2022 року, тому що один з елементів навчання в аспірантурі, це підтягнути своє знання англійської чи іншої іноземної мови, каже Винницький.

Відповідно на кінець другого року навчання в аспірантурі буде такий додатковий державний залік із знання іноземної мови.