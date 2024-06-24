Усі новиниВступ в ЄСЄвро-2024МобілізаціяВідключення світлаВійнаІсторіїВідеоРозслідуванняЗлочини РФУкраїна і НАТОТОП РегіонівХарківщинаКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Джокер": кому належить цей Telegram-канал та до чого тут Офіс президента — розслідування hromadske
СоцмережіОПУРОЗСЛІДУВАННЯПОЛІТИКАПолітикаІнтернет

"Джокер": кому належить цей Telegram-канал та до чого тут Офіс президента — розслідування hromadske

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Офіс Президента України
Будівля Офісу президента України в Києві. Фото: УНІАН

Власник Telegram-каналу "Джокер", який налічує 270 тисяч підписників, виявився 29-річний Роман Кравець. Він, ймовірно, має звʼязок із Офісом президента та неодноразово без підстав виїжджав за кордон.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів видання hromadske, які спираються на інформацію десятків джерел. —

У цьому каналі дописи містять лайку, критику представників влади та ТЦК, а також деяких українських компаній, зокрема Uklon:

"Слухайте, а Uklon — це критична інфраструктура? Виявляється, керівництво Uklon під час війни спокійно виїжджає з України", — йдеться у повідомлені.

Видання пише, що наративи "Джокера" можуть подобатися певній частині громадян: багатих — мобілізувати, бідних — не чіпати, за кордон виїжджати не можна, особливо якщо ти політик чи бізнесмен. От тільки сам власник каналу Кравець пише ці пости з машини Lexus за 150 тисяч доларів дорогою до Саудівської Аравії.

За час повномасштабного вторгнення він п'ять разів виїжджав за кордон. Загалом був там понад два місяці, про це свідчать дані з витягу ДПСУ, яке отримало hromadske. Видання описує, що Кравець систематично виїжджав за кордон на одних авто, а повертався вже на інших — орендованих. Це недешеві автомобілі.

"Джокер": кому належить цей Telegram-канал та до чого тут Офіс президента
Виїзди за кордон Романа Кравця за період повномасштабного вторгнення РФ в Україну. hromadske
"Підстава для виїзду з України у витягах з бази прикордонників відсутня, а це може означати, що або Роман Кравець не стоїть на військовому обліку у свої 29 років, або він виїхав, бо про це хтось дуже попросив. Наше джерело в СБУ повідомило таке: «З мого досвіду, підставу виїзду не вносять, коли є прохання згори»", — йдеться у розслідуванні.

Згодом журналісти вирішили постежити за Кравцем та виявили, що у нього є охорона. Джерело, близьке до Романа Кравця, у розмові з hromadske стверджує, що той пояснював наявність охорони "подарунком Малюка". Через тиждень після початку стеження до журналістів підійшов чоловіків, відрекомендувався співробітником СБУ Андрієм і попросив не хвилюватися, адже "у нас своя робота, а у вас своя".

Слід Офісу президента

Радник голови ОП Михайло Подоляк заявляв, що Офіс президента не контролює Telegram-канали. Проте журналісти поспілкувалися із кількома посадовцями і запитали, що відомо про діяльність "Джокера". Різні люди стверджують, що Кравець комунікує з Офісом президента.

"З певністю можу сказати, що цей ідіот Кравець називає Арахамію одним з найближчих своїх друзів. Ще кілька губернаторів. Для розуміння тих, з ким це опудало спілкується, він завжди робить скріни особистих листувань і принагідно демонструє їх усім для підняття особистої ваги. Якої просто не існує", — сказало одне з джерел.

Зараз "Джокер" публікує пости з виправданням влади. Громадськість ставить питання про фортифікаційні споруди на Харківщині. На це "Джокер" каже: "Учора по всьому ТГ кричали, що в Харкові немає укріплень. Сьогодні тиша. Укріплення з'явилися. Дивно, правда? Друзі, досить усередині між собою одне одного знищувати. Після війни розберемося".

Журналісти звинувачують у корупції заступника генпрокурора. "Джокер" перепощує його виправдання.

Після того як hromadske випустило анонс розслідування, Роман Кравець відповів на повідомлення журналістів. До того він мовчав. За словами Кравця, він був "Джокером", але канал продав 2 роки тому. Кому — не знає. Продав нібито за 2 мільйони доларів у криптовалюті. Довести це за кілька годин листування не зміг.

Топ дня
Урсула фон дер Ляєн
Президентка ЄК привітала Україну і Молдову з початком переговорів про вступ в ЄС Важливо
Подовжувач, світло
Відключення світла: Укренерго збільшить обсяг обмежень 12:00 до 23:00 25 червня
У Воронезькій області розвідники уразили польовий склад боєприпасів росіян — ГУР
У Воронезькій області розвідники уразили польовий склад боєприпасів росіян — ГУР
Breaking News Нардепу Тищенку повідомили про підозру — ДБР
Нардепу Тищенку повідомили про підозру — ДБР Важливо
Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж вийшов із в'зниці і вилетів з Британії
Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж вийшов із в'язниці і вилетів з Британії

Вибір редакції
проукраїнський мітинг у Херсоні у березні 2022 року
Справа Барчуків: історія родини, яка провела 13 місяців в ув’язненні на окупованій частині Херсонщини
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Дізнайтесь більше
Соцмережа Х приховає "лайки" користувачів
Соцмережа Х приховає "лайки" користувачів
Telegram
У месенджері Telegram стався масштабний збій
У соцмережі X відтепер можна постити порно
У соцмережі X відтепер можна постити порно
Штучний інтелект
OpenAI: Росія використовувала ШІ для антиукраїнських коментарів у соцмережах
На початок