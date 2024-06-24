Власник Telegram-каналу "Джокер", який налічує 270 тисяч підписників, виявився 29-річний Роман Кравець. Він, ймовірно, має звʼязок із Офісом президента та неодноразово без підстав виїжджав за кордон.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів видання hromadske, які спираються на інформацію десятків джерел. —

У цьому каналі дописи містять лайку, критику представників влади та ТЦК, а також деяких українських компаній, зокрема Uklon:

"Слухайте, а Uklon — це критична інфраструктура? Виявляється, керівництво Uklon під час війни спокійно виїжджає з України", — йдеться у повідомлені.

Видання пише, що наративи "Джокера" можуть подобатися певній частині громадян: багатих — мобілізувати, бідних — не чіпати, за кордон виїжджати не можна, особливо якщо ти політик чи бізнесмен. От тільки сам власник каналу Кравець пише ці пости з машини Lexus за 150 тисяч доларів дорогою до Саудівської Аравії.

За час повномасштабного вторгнення він п'ять разів виїжджав за кордон. Загалом був там понад два місяці, про це свідчать дані з витягу ДПСУ, яке отримало hromadske. Видання описує, що Кравець систематично виїжджав за кордон на одних авто, а повертався вже на інших — орендованих. Це недешеві автомобілі.

Виїзди за кордон Романа Кравця за період повномасштабного вторгнення РФ в Україну. hromadske

"Підстава для виїзду з України у витягах з бази прикордонників відсутня, а це може означати, що або Роман Кравець не стоїть на військовому обліку у свої 29 років, або він виїхав, бо про це хтось дуже попросив. Наше джерело в СБУ повідомило таке: «З мого досвіду, підставу виїзду не вносять, коли є прохання згори»", — йдеться у розслідуванні.

Згодом журналісти вирішили постежити за Кравцем та виявили, що у нього є охорона. Джерело, близьке до Романа Кравця, у розмові з hromadske стверджує, що той пояснював наявність охорони "подарунком Малюка". Через тиждень після початку стеження до журналістів підійшов чоловіків, відрекомендувався співробітником СБУ Андрієм і попросив не хвилюватися, адже "у нас своя робота, а у вас своя".

Слід Офісу президента

Радник голови ОП Михайло Подоляк заявляв, що Офіс президента не контролює Telegram-канали. Проте журналісти поспілкувалися із кількома посадовцями і запитали, що відомо про діяльність "Джокера". Різні люди стверджують, що Кравець комунікує з Офісом президента.

"З певністю можу сказати, що цей ідіот Кравець називає Арахамію одним з найближчих своїх друзів. Ще кілька губернаторів. Для розуміння тих, з ким це опудало спілкується, він завжди робить скріни особистих листувань і принагідно демонструє їх усім для підняття особистої ваги. Якої просто не існує", — сказало одне з джерел.

Зараз "Джокер" публікує пости з виправданням влади. Громадськість ставить питання про фортифікаційні споруди на Харківщині. На це "Джокер" каже: "Учора по всьому ТГ кричали, що в Харкові немає укріплень. Сьогодні тиша. Укріплення з'явилися. Дивно, правда? Друзі, досить усередині між собою одне одного знищувати. Після війни розберемося".

Журналісти звинувачують у корупції заступника генпрокурора. "Джокер" перепощує його виправдання.

Після того як hromadske випустило анонс розслідування, Роман Кравець відповів на повідомлення журналістів. До того він мовчав. За словами Кравця, він був "Джокером", але канал продав 2 роки тому. Кому — не знає. Продав нібито за 2 мільйони доларів у криптовалюті. Довести це за кілька годин листування не зміг.