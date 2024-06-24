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Українських біженців у Німеччині не депортуватимуть
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Українських біженців у Німеччині не депортуватимуть

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Біженці в Німеччині
Біженка з України Марина Галла, Шверін, Німеччина, 16 серпня 2022 року. AP

Федеральний уряд Німеччини відкинув примусове повернення біженців з України, які не погодяться на роботу у ФРН. Раніше таке запропонував представник правоцентристської партії "Християнсько-соціальний союз" (ХСС).

Про таке повідомили громадське медіа Німеччини ZDF, а також NTV і Tagesspiegel із посиланням на речника Міністерства закордонних справ Німеччини.

"Ми бачимо, що російські збройні сили здійснюють свої напади по всій території України в межах своєї агресивної війни, порушуючи міжнародне право, — заявив речник МЗС. — Тому я не знаю, де в Україні має бути безпечне місце".

Зрештою, під час дебатів про надання допомоги деяким українським біженцям у Німеччині уряд відкинув ідею примусового повернення українців у певні регіони України.

Раніше лідер державної фракції ХСС Александр Добріндт закликав висилати українських біженців, якщо вони не влаштуються на роботу в Німеччині.

"Цей принцип повинен діяти вже понад два роки після початку війни: працюйте в Німеччині або повертайтеся в безпечні райони на заході України", — заявив Добріндт.

За словами політика ХСС, ідея допомоги українцям була в тому, щоби сприяти їм на початку російської агресії проти України, але вже давно перетворилася на гальмо для трудової міграції. Вона утримує занадто багато людей з України на соціальному забезпеченні.

Ця вимога Добріндта зустріла різку критику з боку Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) і Зелених.

У 2024 році уряд Німеччини мав намір вдвічі скоротити допомогу, яку виділяє федеральним землям на витрати для приймання та інтеграцію біженців. Рішення ухвалили через скорочення бюджету на тлі стрімкого зростання інфляції.

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