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Бундестаг схвалив платіжні картки для біженців у Німеччині
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Бундестаг схвалив платіжні картки для біженців у Німеччині

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Бундестаг схвалив платіжні картки для біженців у Німеччині
Будівля німецького парламенту (Бундестагу). AP

У Німеччині Бундестаг схвалив платіжні картки для біженців. Таку карту не потрібно прив'язувати до банківського рахунку, використовувати її можна тільки для покупок. Переказати з картки біженця гроші не вдасться, за межами ФРН вона теж працювати не буде.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Зазначається, що німецький Бундестаг у п'ятницю, 12 квітня, більшістю голосів ухвалив поправки до закону про виплати біженцям і прохачам політичного притулку. Згідно з ними соціальні виплати цим категоріям іноземців не видаватимуть готівкою, а переказуватимуть на спеціальні передплачені дебетові картки, для обслуговування яких не потрібно прив'язуватись до банківського рахунку.

Мета цієї правової норми — запобігти переказу біженцями грошей як їхнім сім'ям, які залишилися на батьківщині, так і особам, які доставляють у країну мігрантів нелегальним шляхом.

Як пояснює німецький мовник, користувачі зможуть перевіряти баланс коштів на своїх картах. Кожна земля буде сама вирішувати, яку частину соцвиплат перераховувати на платіжну картку мігранта. Можливість зняття готівки також буде обмежена на розсуд місцевої влади.

Одним із перших платіжні картки для біженців у грудні 2023 року запровадило місто Грайц у федеральній землі Тюрінгія. Наразі 14 із 16 федеральних земель Німеччини вже погодили єдині стандарти запровадження таких карт. Повний перехід на нову систему соцвиплат біженцям очікується до кінця 2024 року.

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