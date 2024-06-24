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WSJ: Apple і Meta провели переговори про партнерство зі штучного інтелекту
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WSJ: Apple і Meta провели переговори про партнерство зі штучного інтелекту

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штучний інтелект
Ілюстративне фото. Pinterest

Apple Inc. провела переговори з про інтеграцію моделі генеративного штучного інтелекту компанії Facebook у систему ШІ Apple Intelligence виробника iPhone.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

Попри те, що Apple розробила власні менші моделі ШІ, компанія заявила, що звертатиметься до партнерів для складніших або специфічних завдань.

Стартапи Anthropic і Perplexity також вели дискусії з Apple про те, щоб перенести свій генеративний ШІ в Apple Intelligence, повідомляє Journal у неділю з посиланням на людей, які знають це питання.

Apple не відповіла на запит Bloomberg про коментарі в неробочий час. Meta відмовився від коментарів.

Apple представила Apple Intelligence 10 червня на Всесвітній конференції розробників. Технологія допоможе узагальнювати текст, створювати оригінальні зображення та отримувати найбільш релевантні дані, коли це буде потрібно користувачам.

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