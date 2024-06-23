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Новий удар по Харкову 23 червня: наслідки атаки. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
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Новий удар по Харкову 23 червня: наслідки атаки. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ

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23 червня близько 15:00 російські війська завдали авіаудару по Харкову.

Армія РФ вдарила по критичній інфраструктурі та приватному сектору. Після атаки зупинили роботу метрополітену і наземного електротранспорту, у частині міста немає світла та водопостачання.

Росія другий день поспіль обстріляла Харків. Кількість травмованих — понад 10 людей. Одна людина у тяжкому стані. Загинув 73-річний чоловік, повідомив керівник ОВА Синєгубов.

Вибухи були одразу в кількох районах міста. Одне з влучань — у приміщення школи та дитячого садочка. Там також є постраждалі. Пресслужба Харківобленерно повідомила про часткове знеструмлення міста.

Про наслідки атаки дивіться у сюжеті Суспільного.

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