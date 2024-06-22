Російська армія вдень 22 червня завдала щонайменше чотирьох ударів по Харкову після попередження про загрозу застосування КАБів. Один снаряд влучив у житлову багатоповерхівку в середмісті в Основ'янському районі міста. Попередньо, щонайменше двоє людей загинули, 38 — отримали поранення.

"Кількість жертв може збільшуватися — зараз триває рятувальна операція, адже ударом була зруйнована житлова п'ятиповерхівка. Серед поранених на проспекті Гагаріна — дві неповнолітні дівчини, 12 та 13 років. Одна з них у тяжкому стані", — повідомив начальник слідчих поліції Харківщини Сергій Болвінов.

Суспільне побувало на місці удару та поспілкувалося з очевидцями, Болвіновим і мером Харкова Тереховим.