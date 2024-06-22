Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Наслідки удару КАБами по житловому району Харкова 22 червня. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
ВІДЕОНОВИНИОбстрілиВторгнення Росії в УкраїнуВІЙНАВідеоПодіїВійна

Наслідки удару КАБами по житловому району Харкова 22 червня. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ

Ексклюзивно
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Російська армія вдень 22 червня завдала щонайменше чотирьох ударів по Харкову після попередження про загрозу застосування КАБів. Один снаряд влучив у житлову багатоповерхівку в середмісті в Основ'янському районі міста. Попередньо, щонайменше двоє людей загинули, 38 — отримали поранення.

"Кількість жертв може збільшуватися — зараз триває рятувальна операція, адже ударом була зруйнована житлова п'ятиповерхівка. Серед поранених на проспекті Гагаріна — дві неповнолітні дівчини, 12 та 13 років. Одна з них у тяжкому стані", — повідомив начальник слідчих поліції Харківщини Сергій Болвінов.

Суспільне побувало на місці удару та поспілкувалося з очевидцями, Болвіновим і мером Харкова Тереховим.

Топ дня
Краматорськ, Донбас
РФ ударила по енергетиці, переговори про вступ України в ЄС розпочнуться наступного тижня. 850 день війни. Онлайн Важливо
Обстріл Харкова
Обстріл Харкова та відключення світла у вечірні години. 851 день війни Онлайн
Харків, обстріл 22 червня
За червень Росія скинула на Україну вже понад 2400 КАБів — Зеленський
23 червня світло вимикатимуть тільки у вечірні години — Укренерго
На 23 червня прогнозують вимкнення електрики з 19:00 до 23:00 Важливо
Інцидент з ексвійськовим та охороною нардепа Тищенка в Дніпрі: нацполіція Києва підтвердила участь свого співробітника
Інцидент з ексвійськовим та охороною нардепа Тищенка в Дніпрі: нацполіція Києва підтвердила участь свого співробітника

Вибір редакції
проукраїнський мітинг у Херсоні у березні 2022 року
Справа Барчуків: історія родини, яка провела 13 місяців в ув’язненні на окупованій частині Херсонщини
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Дізнайтесь більше
Військовий ЗСУ з Бразилії Маурісіо Сантану
Історія бразильця, який служить штурмовиком в ЗСУ й реабілітується на Буковині. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
Бійка у Дніпрі: що відомо про інцидент за участі нардепа Миколи Тищенка
Бійка у Дніпрі. Що відомо про інцидент за участі нардепа Тищенка. СУСПІЛЬНЕ | ДАЙДЖЕСТ
Хто може вибрати місце служби самостійно: у Черкасах запрошують долучатися до війська
Хто може вибрати місце служби самостійно: у Черкасах запрошують долучатися до війська. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
Фермер Василь Погородник, Гродівська громада, Донецька область
"Землі ніхто не обробляє, бо немає сенсу: прилетіло — все". Фермер з Донеччини їде в нікуди. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
На початок