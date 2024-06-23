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Як оператори 68-ї єгерської бригади ЗСУ застосовують дрон "Баба-Яга" на Донеччині. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
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Як оператори 68-ї єгерської бригади ЗСУ застосовують дрон "Баба-Яга" на Донеччині. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ

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"Виконує роботу за десятьох" — так оператори БпЛА 68-ї окремої єгерської бригади на Авдіївському напрямку описують дрон, що називають "Баба-Яга". Ним нищать техніку та російських окупантів. Якщо ж засоби радіоелектронної боротьби росіян глушать безпілотник, він сам дістається додому.

Підрозділ БпЛА перевели на Донеччину з Харківського напрямку. Тут кількість бойових вильотів збільшилась, говорить оператор на псевдо "Цезар". Протягом ночі мають близько 15 "відпрацювань". Працюють з різними безпілотниками, додає боєць, а дроном, який називають "Баба-Яга", дуже задоволені.

Як бійці 68-ї окремої єгерської бригади ЗСУ знищують дронами позиції армії РФ — дивіться у репортажі редакції Суспільне Донбас.

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