Предстоятель ПЦУ Епіфаній привітав українців зі святом Трійці

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітав українців зі святом Святої Трійці.

Про це предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) написав у Facebook.

"Дорогі брати і сестри! Всіх вас сердечно вітаю з П’ятидесятницею, з Днем Святої Трійці та зішестям Святого Духа. Це свято ми називаємо П’ятидесятницею, бо саме на 50-й день після воскресіння з мертвих Господь Ісус Христос від Отця послав у вигляді вогненних язиків Святого Духа на своїх учнів і апостолів, обдарувавши їх дарами зцілення, пророкування та багатьма іншими", — йдеться у його дописі.

Єпіфаній наголосив, що віра у Святу Трійцю визначає "саму сутність християнства", вирізняючи його з усіх релігій та інших вчень.

"Бо цією вірою зберігається явлене істинним Богом одкровення, що Він – Єдиний у Трьох Особах, Трьох Іпостасях: Отець, Син і Дух Святий", — сказав предстоятель ПЦУ.

Він додав, що це свято — є днем народження "новозавітної церкви".

"Бо відмінність церкви Нового Завіту, відкритої для всіх народів, від зібрання старозавітного, до якого належали лише юдеї, підкреслюється першим даром Духа Святого, отриманим учнями – даром благовістя новими, незнаними для них до того мовами. Саме зішестям Святого Духа починає своє буття церква Христова та утверджується у світі християнська віра", — пояснив Епіфаній.

З 1 вересня Українська греко-католицька церква (УГКЦ) та Православна церква України (ПЦУ) перейшли на новий календар свят. Тепер більшість церковних дат відзначатимуться на 13 днів раніше. Зміни торкнуться лише нерухомих свят, а ось чинну Пасхалію – святкування Великодня і прив'язаних до нього подій, зберігатимуть. Такий перехід зі старого юліанського календаря на новий без врахування Великодня називають новоюліанським календарем. Парафіям та монастирям надали право обирати та залишатися на "старому стилі".